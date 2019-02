Roztržka mezi Izraelem a Polskem nejspíš není poslední

V Česku klesá proočkovanost, tedy podíl očkovaných proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Dostal se už pod hranici, která zajišťuje ochranu před šířením nemoci, uvedla místopředsedkyně České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Hana Cabrnochová a další lékaři. Spalničky se nemohou dál šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let. Předloni bylo naočkovaných necelých 84 procent. více

Pro stát bude lepší uzavřít s energetickou společností ČEZ smlouvu kvůli stavbě nového jaderného bloku než vládní garance. Na konferenci k budoucnosti jaderné energetiky v Česku to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Stát tak podle něj získá větší kontrolu nad výstavbou a možnost jednat v případě, že se změní parametry trhu, či přebrat stavbu od ČEZ, kdyby hrozilo zvýšení nákladů. Při přípravě nového jaderného bloku se stát zaměří na jednu lokalitu, a to v Dukovanech, řekl zmocněnec Míl. Dohoda s ČEZ by měla být uzavřena letos. více