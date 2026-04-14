14. 4. 2026 – 18:52 | Magazín | Jana Szkrobiszová

„Rozplakala jsem se.“ Cameron Diaz není sama. Tyhle účesy celebrit skončily katastrofou
Nový účes má být restart. Nová energie, nový začátek. Jenže někdy stačí jeden střih – a místo radosti přichází šok. Své o tom ví i světové celebrity, které dodnes litují, co si nechaly udělat na hlavě.

Některé plakaly. Jiné by své fotky nejraději smazaly z internetu.

Stačí jeden střih a všechno je jinak

Návštěva kadeřníka patří mezi ty momenty, kdy čekáte malý zázrak. Jenže realita může být úplně jiná. A nejde o výjimky. Dokonce ani hvězdy s týmy stylistů nejsou imunní vůči špatnému rozhodnutí. Herečka Cameron Diaz na jeden takový moment vzpomíná dodnes. Kadeřnice ji ostříhala víc, než chtěla – a reakce přišla okamžitě: Rozplakala jsem se,“ přiznala později.

„Co jsem si to udělala?“ Litují i ty největší hvězdy

Podobné momenty zažila i Jennifer Lawrence, která se kdysi rozhodla pro krátký pixie střih. Zpětně má jasno: „Nedělejte to. Fakt si to dobře rozmyslete,“ vzkázala fanouškům.

Ani Nicole Kidman nebyla výjimkou. Dlouhá léta si nechávala narovnávat své přirozené kudrnaté vlasy – a dnes toho lituje. „Zničila jsem je. Chtěla bych je zpátky,“ přiznala otevřeně.

Experiment, který nevyšel

Změna účesu často přichází z impulsu. Nuda, nová role, potřeba změny.

Zpěvačka Miley Cyrus si své vlasy odbarvila právě z takového důvodu. A rychle pochopila, že to nebyl nejlepší nápad. Něco uvnitř mi říkalo, že toho budu litovat,“ napsala tehdy.

Podobnou zkušenost má i Shakira, která se nechala přesvědčit ke krátkému střihu. Výsledek? „Nejhorší chyba mého života,“ řekla později bez obalu.

beautiful-business-woman-is-drinking-coffee (1)
Když změna zasáhne víc než jen vzhled

Někdy nejde jen o vlasy. Ale o identitu.

Zpěvačka Billie Eilish po radikální proměně přiznala, že se sama sobě přestala poznávat. Vůbec jsem nevěděla, kdo jsem,“ popsala období po změně image.

A právě to ukazuje, jak silně je vzhled propojený s tím, jak se vnímáme.

ChatGPT Image 12. 4. 2026 19_56_38
Trapné vzpomínky, které by raději neexistovaly

Některé účesy se staly téměř legendárními – ale ne v dobrém slova smyslu.

Herec Rupert Grint dodnes vzpomíná na své dlouhé vlasy z doby Harryho Pottera jako na jednu z největších chyb.

Podobně i Paris Hilton se dnes dívá na svůj krátký „Zvonilka“ střih s odstupem: To už bych si nikdy neudělala.“

I stylové ikony šlápnou vedle

Možná největší překvapení? Ani módní ikony nejsou neomylné.

Sarah Jessica Parker přiznala, že jeden ze střihů v seriálu Sex ve městě nesnášela natolik, že by na něj nejraději zapomněla.

A Beyoncé? Podle své matky litovala ofiny, která sice chvíli bavila, ale rychle zmizela.

ChatGPT Image 13. 4. 2026 15_37_48
Je vám to povědomé

Možná si teď říkáte, že tohle je svět celebrit. Jenže ten pocit je univerzální. Stačí jeden špatný střih, jedna špatná barva – a sebevědomí jde dolů. Právě proto jsou tyhle příběhy tak silné. Protože jsme je zažili taky.

ChatGPT Image 8. 4. 2026 18_27_32
Jedna uklidňující pravda

Na rozdíl od jiných chyb mají tyhle jedno společné: dorostou.

A jak jednou řekla Taylor Swift:  „pokud se při pohledu na své staré účesy necítíte trochu trapně, možná jste nikdy nezkusili nic nového.

Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

