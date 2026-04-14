„Rozplakala jsem se.“ Cameron Diaz není sama. Tyhle účesy celebrit skončily katastrofou
14. 4. 2026 – 18:52 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Nový účes má být restart. Nová energie, nový začátek. Jenže někdy stačí jeden střih – a místo radosti přichází šok. Své o tom ví i světové celebrity, které dodnes litují, co si nechaly udělat na hlavě.
Některé plakaly. Jiné by své fotky nejraději smazaly z internetu.
Stačí jeden střih a všechno je jinak
Návštěva kadeřníka patří mezi ty momenty, kdy čekáte malý zázrak. Jenže realita může být úplně jiná. A nejde o výjimky. Dokonce ani hvězdy s týmy stylistů nejsou imunní vůči špatnému rozhodnutí. Herečka Cameron Diaz na jeden takový moment vzpomíná dodnes. Kadeřnice ji ostříhala víc, než chtěla – a reakce přišla okamžitě: „Rozplakala jsem se,“ přiznala později.
„Co jsem si to udělala?“ Litují i ty největší hvězdy
Podobné momenty zažila i Jennifer Lawrence, která se kdysi rozhodla pro krátký pixie střih. Zpětně má jasno: „Nedělejte to. Fakt si to dobře rozmyslete,“ vzkázala fanouškům.
Ani Nicole Kidman nebyla výjimkou. Dlouhá léta si nechávala narovnávat své přirozené kudrnaté vlasy – a dnes toho lituje. „Zničila jsem je. Chtěla bych je zpátky,“ přiznala otevřeně.
Experiment, který nevyšel
Změna účesu často přichází z impulsu. Nuda, nová role, potřeba změny.
Zpěvačka Miley Cyrus si své vlasy odbarvila právě z takového důvodu. A rychle pochopila, že to nebyl nejlepší nápad. „Něco uvnitř mi říkalo, že toho budu litovat,“ napsala tehdy.
Podobnou zkušenost má i Shakira, která se nechala přesvědčit ke krátkému střihu. Výsledek? „Nejhorší chyba mého života,“ řekla později bez obalu.
Když změna zasáhne víc než jen vzhled
Někdy nejde jen o vlasy. Ale o identitu.
Zpěvačka Billie Eilish po radikální proměně přiznala, že se sama sobě přestala poznávat. „Vůbec jsem nevěděla, kdo jsem,“ popsala období po změně image.
A právě to ukazuje, jak silně je vzhled propojený s tím, jak se vnímáme.
Trapné vzpomínky, které by raději neexistovaly
Některé účesy se staly téměř legendárními – ale ne v dobrém slova smyslu.
Herec Rupert Grint dodnes vzpomíná na své dlouhé vlasy z doby Harryho Pottera jako na jednu z největších chyb.
Podobně i Paris Hilton se dnes dívá na svůj krátký „Zvonilka“ střih s odstupem: „To už bych si nikdy neudělala.“
I stylové ikony šlápnou vedle
Možná největší překvapení? Ani módní ikony nejsou neomylné.
Sarah Jessica Parker přiznala, že jeden ze střihů v seriálu Sex ve městě nesnášela natolik, že by na něj nejraději zapomněla.
A Beyoncé? Podle své matky litovala ofiny, která sice chvíli bavila, ale rychle zmizela.
Je vám to povědomé
Možná si teď říkáte, že tohle je svět celebrit. Jenže ten pocit je univerzální. Stačí jeden špatný střih, jedna špatná barva – a sebevědomí jde dolů. Právě proto jsou tyhle příběhy tak silné. Protože jsme je zažili taky.
Jedna uklidňující pravda
Na rozdíl od jiných chyb mají tyhle jedno společné: dorostou.
A jak jednou řekla Taylor Swift: „pokud se při pohledu na své staré účesy necítíte trochu trapně, možná jste nikdy nezkusili nic nového.”