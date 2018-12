Rozkaz ke stažení Američanů ze Sýrie podepsán. Trump to nechá na Erdoganovi

AKTUALITA - Aktuality autor: roj

Odchod amerických vojáků ze Sýrie je definitivní, Pentagon podepsal rozkaz ke stažení. To začne během příštích týdnů a mělo by být hotové zhruba do tří měsíců. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že věří, že zbytky jednotek Islámského státu dokáže porazit jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan. Koalice z jeho důvěry v Erdogana není příliš nadšená a bojí se dopadu na syrské Kurdy.

čtěte dále: Věk laskavého politického humoru