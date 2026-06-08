Rozhodnutí o složení delegace na summit NATO dnes nepadlo, řekl Pavel
8. 6. 2026 – 13:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rozhodnutí o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře dnes nepadlo, řekl prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády.
Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na Valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku.
Vláda s prezidentem se v posledních měsících o složení české delegace na červencový alianční summit přou. Pavel na své účasti trvá, má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Babiš dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. České výdaje na obranu by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet.
Jednání bylo podle Pavla krátké, protože celý problém je podle něj velice jednoduchý. "Já si myslím, že už bychom měli ukončit to dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí. A proto jsem také tady, abychom si ty pozice vyjasnili a dospěli konečně k nějakému rozhodnutí," řekl. Babiš podle něj na schůzi zopakoval, že o delegaci vláda rozhodne za dva týdny. "A já tedy počkám, jaký bude výsledek," uvedl prezident.
Pavel zároveň ocenil, že kabinet rozhodl o vedoucím delegace na Valné shromáždění OSN, vést by ji měl prezident. "A požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO," dodal. Už před dvěma měsíci Pavel podle svých slov navrhl vládě kompromisní řešení. Podle toho by se prezident zúčastnil neformální části summitu, která se bude zabývat otázkami bezpečnosti v Evropě a přístupem aliance ke změnám v aktuální bezpečnostní situaci. "A premiér spolu s ministry se zúčastní oficiálního jednání, kde se bude hovořit o výdajích na obranu a jejich naplňování," doplnil k návrhu. Na návrh ale podle něj dosud nedostal žádnou odpověď.
"Já se přiznám, že opravdu nevidím tu situaci tak, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam prezident pojede, nebo nepojede.To je dáno ústavou. Tady se spíše jedná o to, jestli vláda vytvoří organizační a administrativní podmínky pro to, aby prezident mohl jet, anebo jestli prostřednickým těchto podmínek bude omezovat výkon jeho pravomocí," řekl dnes po jednání Pavel. Dodal, že premiér ho ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.