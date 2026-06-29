Rozešla se po dvaceti letech vztahu. Slavná herečka: "Jsem připravená na novou lásku"
29. 6. 2026 – 6:16 | Magazín | Jana Strážníková
Rozchod prý proběhl úplně v klidu a bez dramatu, nikoho vedle sebe nemít už ale herečku moc nebaví.
Dvacet let je nemírně dlouhá doba a když po dvou dekádách zjistíte, že už vlastně nechcete dál být se svým prakticky celoživotním partnerem, většinou se to neobejde bez dramatu, hádek a zlomených srdcí.
Výjimka ale potvrzuje pravidlo: Sama oblíbená herečka Michaela Badinková potvrzuje, že její rozchod s hercem Janem Teplým proběhl úplně bez problémů, byť spolu strávili právě oněch dvacet let.
Bývalí partneři spolu mají děti a právě kvůli nim dál tráví čas spolu, už ale jen jako kamarádi a žádný návrat k romantice nehrozí: „Jako rodina trávíme čas stále spolu. Oba dva jsme zatím single,“ přiznala Michaela pro Super.cz
„Je to pokračování. Lidé by se měli naučit rozcházet. Není špatné, když jdou lidé od sebe. Po několika letech zjistí, že chtějí jít dál, chtějí to zkoušet jinak. Jsem šťastná, že se respektujeme, že se naše děti cítí bezpečně a pro ně se nic nemění. To bylo pro nás nejdůležitější,“ popisuje rozchod, který zní jak z učebnice.
Že by si ale nějak zvlášť užívala být sama, se říct nedá: „Jsem připravená na novou lásku. Lásku potřebujeme všichni,“ přiznává.
Kdo ví, třeba přeskočí jiskra na dovolené – Michaela se chystá na výlet do tradiční destinace: „Hodně hraji v létě, letos to mám ale volnější. Jedu do Chorvatska na holčičí jógový pobyt. To mě čeká za dva týdny,“ dodala.