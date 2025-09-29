Rozchod zapomenut! Královna krásy záři s novým mužem: "Je jako můj táta!"
29. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Krásná modelka našla radost s novým partnerem, imponuje jí především charakter.
Srdce nezůstalo zlomené dlouho! Koncem loňského roku se oblíbená modelka Eliška Bučková po čtyřech letech rozcházela s podnikatelem Radkem Váchou a vypadalo to, že potoky slzí snad nikdy nevyschnou.
Vyschly. Už si totiž našla novou lásku.
Nového partnera nijak neskrývá a na křtu videoklipu mu v rozhovoru pro eXtra.cz snášela k nohám imaginární modré z nebe: „Mám laťku nastavenou velmi vysoko. Hledala jsem vždy muže, který je charakterově jako můj táta, a doufám, že jsem ho teď našla,“ chválí nového přítele.
„Snažím se chovat jako moje maminka k mému tatínkovi, a myslím si, že to tam je. Vzájemná úcta, respekt, důvěra a láska,“ popisuje své priority ve vztahu.
„Přála bych takový vzor každému, protože je to důležité. Člověk to má potom srovnané a hlavně ví, co chce a co nechce,“ dodala mírně vágní vztahové moudro.
Dynamika dnešní společnosti podle Elišky moc nepřeje dlouhým vztahům: „Myslím si, že lidé se v dnešní době více vzdávají úplně se vším. Jsou zvyklí si pořídit něco nového nebo to vyměnit, místo toho, aby se snažili opravovat staré věci a vztahy, které třeba úplně nefungují,“ uvedla.
„Máma s tátou říkají, že vztah je jako diamant, který se musí neustále obrušovat, ale musí oba chtít,“ dodala na závěr.
S kým přesně chodí ale zatím nevíme. Vztah je nicméně relativně nový: „Je to tak. Ale ještě je to čerstvé. A chci si to uchovat pro sebe, snad mám na soukromí po těch letech právo,“ tvrdila před měsícem pro Super.cz.
Dle informací zmíněného magazínu by nicméně její nový přítel měl být opět podnikatel.
Tak ať to vydrží.