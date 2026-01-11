Dnes je neděle 11. ledna 2026., Svátek má Bohdana
Roste do krásy! Mistrova dcera Charlotte zveřejnila novou fotku, fanoušci nestačí zírat

11. 1. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Z někdejší roztomilé holčičky je pořádně svůdná mladá žena, na které by jeden oči nechal.

Dcera nejslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta, Charlotte Ella Gottová, se na docela dlouhou dobu úplně stáhla ze sociálních sítí a prakticky jsme nevěděli, co se děje nebo jak vlastně vypadá.

Nyní už je jasné, že se jednalo vlastně jen o ticho před bouří, protože Charlotte se nedávno vrátila a fanoušci nestačí zírat, v jakou kočku se dnes již devatenáctiletá Charlotte vlastně proměnila.

Slečna má o pozornost postaráno: Na Instagramu ji věrně sleduje 150 tisíc lidí, kteří vytrvali i během dlouhé neaktivity účtu. Což jsou čísla, za která by drtivá většina influencerů okamžitě podepisovala podezřelá lejstra vlastní krví.

Charlotte nedávno přidala instagramový příběh, z něhož vyplývá několik věcí: Momentálně si užívá na horách, má tam krásné počasí, a neskutečně jí to sekne.

Zájemci o sblížení a internetoví i jiní svůdníci si nicméně mohou dát pohov: Rodinný přítel Leon Tsoukernik nedávno při rozhovoru propálil, že je Charlotte zamilovaná a má přítele.

„S Ivanou a holkama jsme v kontaktu. Pravidelně mě navštěvují, zrovna nedávno u nás byly. Myslím, že se jim daří velmi dobře. Charlotte už k nám přivedla i přítele, je to sympatický kluk. Obě jsou velké holky, tak co by neměly kluky?“ provařil Tsoukernik v rozhovoru s Bleskem.

gottova charlotte insta zdroj: Instagram

Tagy:
hory dcera zpěvák sexy fotka
Zdroje:
Instagram, Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

