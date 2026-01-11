Roste do krásy! Mistrova dcera Charlotte zveřejnila novou fotku, fanoušci nestačí zírat
11. 1. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Z někdejší roztomilé holčičky je pořádně svůdná mladá žena, na které by jeden oči nechal.
Dcera nejslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta, Charlotte Ella Gottová, se na docela dlouhou dobu úplně stáhla ze sociálních sítí a prakticky jsme nevěděli, co se děje nebo jak vlastně vypadá.
Nyní už je jasné, že se jednalo vlastně jen o ticho před bouří, protože Charlotte se nedávno vrátila a fanoušci nestačí zírat, v jakou kočku se dnes již devatenáctiletá Charlotte vlastně proměnila.
Slečna má o pozornost postaráno: Na Instagramu ji věrně sleduje 150 tisíc lidí, kteří vytrvali i během dlouhé neaktivity účtu. Což jsou čísla, za která by drtivá většina influencerů okamžitě podepisovala podezřelá lejstra vlastní krví.
Charlotte nedávno přidala instagramový příběh, z něhož vyplývá několik věcí: Momentálně si užívá na horách, má tam krásné počasí, a neskutečně jí to sekne.
Zájemci o sblížení a internetoví i jiní svůdníci si nicméně mohou dát pohov: Rodinný přítel Leon Tsoukernik nedávno při rozhovoru propálil, že je Charlotte zamilovaná a má přítele.
„S Ivanou a holkama jsme v kontaktu. Pravidelně mě navštěvují, zrovna nedávno u nás byly. Myslím, že se jim daří velmi dobře. Charlotte už k nám přivedla i přítele, je to sympatický kluk. Obě jsou velké holky, tak co by neměly kluky?“ provařil Tsoukernik v rozhovoru s Bleskem.