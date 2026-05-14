Ropa mírně zlevňuje po zprávě o proplutí desítek lodí Hormuzským průlivem
14. 5. 2026 – 19:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ceny ropy se dnes mírně snižují poté, co Írán uvedl, že Hormuzským průlivem proplulo několik desítek lodí.
Severomořská ropa Brent kolem 17:00 SELČ vykazovala pokles o zhruba 0,6 procenta a pohybovala se těsně pod 105 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela zhruba 0,5 procenta a nacházela se v blízkosti 100,5 dolaru za barel.
Hormuzským průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. Lodní dopravu v tomto průlivu však ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán.
Íránská agentura Fars dnes oznámila, že Írán začal umožňovat plavbu Hormuzským průlivem některým čínským lodím. Íránské revoluční gardy následně uvedly, že od středečního večera průlivem proplulo okolo 30 plavidel, která obdržela povolení íránských úřadů.
Bílý dům dnes v prohlášení ke schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským protějškem Si Ťin-pchingem uvedl, že oba státníci se shodli na tom, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu.
Ve středu se cena ropy Brent snížila o zhruba dvě procenta. Přispěly k tomu obavy, že americká centrální banka (Fed) by mohla kvůli vzestupu inflace zvýšit úrokové sazby. To by mohlo mít negativní vliv na hospodářský růst i na poptávku po pohonných hmotách.
Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)
|
BURZA
|
TYP
|
KONTRAKT
|
AKTUÁLNÍ CENA
|
PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
|
Londýn - ICE
|
Brent
|
červenec
|104,97
|
105,63
|
New York - NYMEX
|
WTI
|
červen
|100,48
|
101,02