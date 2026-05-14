Dnes je čtvrtek 14. května 2026., Svátek má Bonifác
Počasí dnes 15°C Skoro zataženo

Ropa mírně zlevňuje po zprávě o proplutí desítek lodí Hormuzským průlivem

14. 5. 2026 – 19:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ropa mírně zlevňuje po zprávě o proplutí desítek lodí Hormuzským průlivem
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Ceny ropy se dnes mírně snižují poté, co Írán uvedl, že Hormuzským průlivem proplulo několik desítek lodí.

Severomořská ropa Brent kolem 17:00 SELČ vykazovala pokles o zhruba 0,6 procenta a pohybovala se těsně pod 105 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela zhruba 0,5 procenta a nacházela se v blízkosti 100,5 dolaru za barel.

Hormuzským průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. Lodní dopravu v tomto průlivu však ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán.

Íránská agentura Fars dnes oznámila, že Írán začal umožňovat plavbu Hormuzským průlivem některým čínským lodím. Íránské revoluční gardy následně uvedly, že od středečního večera průlivem proplulo okolo 30 plavidel, která obdržela povolení íránských úřadů.

Bílý dům dnes v prohlášení ke schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským protějškem Si Ťin-pchingem uvedl, že oba státníci se shodli na tom, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu.

Ve středu se cena ropy Brent snížila o zhruba dvě procenta. Přispěly k tomu obavy, že americká centrální banka (Fed) by mohla kvůli vzestupu inflace zvýšit úrokové sazby. To by mohlo mít negativní vliv na hospodářský růst i na poptávku po pohonných hmotách.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)

BURZA

TYP

KONTRAKT

AKTUÁLNÍ CENA

PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR

Londýn - ICE

Brent

červenec

 104,97

105,63

New York - NYMEX

WTI

červen

 100,48

101,02
Tagy:
Írán ropa ceny chemie svět burzy
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Jedna chtěla rodinu, druhá možná čekala marně: Zničila vztahy Ondřeje Brzobohatého nenaplněná touha po dítěti

Nejnovější články