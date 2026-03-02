Ropa a plyn kvůli americko-izraelskému útoku na Írán zdražují, akcie oslabují
2. 3. 2026 – 11:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ceny ropy a plynu se dnes výrazně zvyšují kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek těchto surovin na trh.
Zvyšuje se i cena zlata, které investoři považují za bezpečné útočiště v období nejistoty. Oslabují naopak akciové trhy, protože dražší ropa a další důsledky konfliktu by mohly mít negativní vliv na hospodaření podniků.
Cena severomořské ropy Brent se dnes vyšplhala až na 82,37 dolaru za barel, což byla nejvyšší úroveň od loňského ledna. Později o část zisků přišla, kolem 11:00 SEČ si připisovala zhruba sedm procent a pohybovala se blízko 78 dolarů za barel. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh pak vzrostla o více než čtvrtinu a překonala hranici 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu (MWh). Později sestoupila zpět pod tuto hranici.
Obchodníci se obávají, že konflikt by mohl zastavit lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zhruba třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Podle analytiků by ceny ropy v případě delšího přerušení dopravy v Hormuzském průlivu mohly zamířit k hranici 100 dolarů za barel.
Evropská komise (EK) podle e-mailu adresovaného vládám členských států EU, který má k dispozici agentura Reuters, v tuto chvíli nevidí bezprostřední ohrožení dodávek ropy do Evropské unie kvůli vyostření konfliktu na Blízkém východě. Unijní exekutiva zároveň požádala členské státy EU, aby dnes poslaly do Bruselu svá hodnocení současné situace s dodávkami ropy.
Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová na dnešek svolala mimořádné bezpečnostní zasedání komise. Ta rovněž zvažuje, že ještě tento týden svolá zasedání takzvané koordinační skupiny pro ropu, ve které jsou zástupci unijních institucí i členských států sedmadvacítky.
Cena zlata si dopoledne připisovala přes dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 5400 dolarů (téměř 112.000 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Nezávislý analytik Ross Norman předpověděl, že cena zlata se vyšplhá na nová maxima, protože svět podle něj vstupuje do zcela nové éry geopolitické nejistoty. "Zlato je pravděpodobně nejlepším ukazatelem globální nejistoty," upozornil. Koncem ledna cena zlata vystoupila na rekord v blízkosti 5600 dolarů za unci.
Evropské akcie zahájily dnešní obchodování citelným poklesem. Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, kolem 11:00 SEČ ztrácel zhruba 1,5 procenta. Ráno sestoupil až na dvoutýdenní minimum poté, co v pátek uzavřel na novém historickém maximu.
Nejnovější vývoj kolem Íránu byl nicméně příznivý pro akcie podniků působících v energetickém a zbrojním průmyslu. Posilovaly například akcie britských ropných a plynárenských společností BP a Shell či britské zbrojovky BAE Systems a jejího německého konkurenta Rheinmetall.