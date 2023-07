Romové po potyčce s Ukrajinci pochodují Pardubicemi

Stovky Romů se shromáždily v neděli před hlavním vlakovým nádražím v Pardubicích, aby upozornily na sobotní konflikt mezi Romy a třemi Ukrajinci. Poté vyrazily do ulic města.

Mladý Rom byl při potyčce zraněn, řekli ČTK organizátoři protestu.

Stovky Romů, kteří dnes v Pardubicích protestují kvůli sobotnímu konfliktu mezi Romy a zřejmě třemi Ukrajinci, se vydali na pochod městem. pic.twitter.com/aWVaO0WZtX — ČT24 (@CT24zive) July 2, 2023

Policie odmítla sobotní konflikt v Anenské ulici v Pardubicích blíže komentovat, nesdělila ani národnost jeho účastníků. Policejní mluvčí ČTK řekla, že v sobotu večer při potyčce asi 20 lidí jeden člověk utrpěl zranění a tři byli zadrženi.

Romští řečníci, kteří mluvili na shromáždění před pardubickým nádražím, opakovali že proti Ukrajincům nic nemají, chtějí jen bezpečí, aby se nemuseli ozbrojovat. Z davu se však ozývaly výkřiky „Ukrajince tady nechceme, máme jich dost!“

Na shromáždění vystoupila mluvčí pardubické krajské policie Markéta Janovská. Podle ní policie dosud nikoho neobvinila, případem se zabývá pro podezření ze spáchání výtržnictví.

„Probíhají výslechy a další úkony, je možné, že bude rozšířeno trestní stíhání na jiné trestné činy. V této souvislosti vás chci požádat, abyste neeskalovali násilí nebo se nedopouštěli protiprávního jednání," řekla přítomným.

Podle zraněného Roma bitku vyprovokovali Ukrajinci, kteří Romům údajně vyhrožovali již předchozí den.

„Bránili jsme se, jeden z Ukrajinců vytáhl nůž a bodl mě,“ řekl Petr S. Zraněného Roma po incidentu lékaři ošetřili, se dvěma stehy ve tváři je již od sobotního večera doma.

„Chceme upozornit vládu na to, že i my jsme čeští občané a nechodíme ozbrojeni po městě a neútočíme. Chceme žít poklidně. Jsme tu proto, že situace mezi Romy je napjatá. Tento případ ze soboty není ojedinělý. Přibývá konfliktů mezi Ukrajinci a Romy, myslím, že je to zbytečné," řekl ČTK jeden z účastníků protestu Ferdinand Baník.

„Nebereme všechny Ukrajince, že jsou stejní, my víme, co je rasismus, nejsme rasisti. Chceme jen to, aby nechodili ozbrojení a nenapadali nás. V takovém přílivu lidí (z Ukrajiny) mohou být mezi nimi i problémoví lidé,“ řekl Baník.

Potyčka v Pardubicích následovala dva týdny poté, co byl v Brně zabit romský mladík při rvačce s Ukrajincem.