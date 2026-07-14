Roky letí jako dny? Vědci vysvětlili proč a řekli, jak donutit čas, aby zase zpomalil jak za dětství
14. 7. 2026 – 10:16 | Magazín | Jiří Rilke
Kdysi bývaly každé prázdniny jak celý nový život, ale dnes se sotva otočíte a jedny Vánoce střídají druhé a deset let proteklo mezi prsty, že člověk ani neví jak?
Letní prázdniny kdysi trvaly celou věčnost a čekání na Ježíška se zdálo naprosto nekonečné. Dnes? Sotva uklidíte vánoční stromeček, už abyste pomalu chystali velikonoční vajíčka a plánovali letní dovolenou.
S přibývajícím věkem máme pocit, že se čas neustále zrychluje a roky utíkají jako dny. Dobrou zprávou je, že fyzikální zákony vesmíru se nezměnily. Jde "jen" o fascinující psychologickou iluzi našeho mozku. A ještě lepší zprávou je, že vědci vědí, jak ji zpomalit.
První vysvětlení, proč se nám s věkem čas zkracuje, je čistě matematické. Už v roce 1897 s ním přišel francouzský filozof Paul Janet. Jde o takzvanou teorii úměrnosti.
Představte si pětileté dítě – jeden rok pro něj představuje celých 20 % jeho dosavadního života. Je to obrovská, naprosto zásadní porce času. Pro padesátiletého člověka je ale jeden rok pouhými 2 % jeho života. A koho zajímá něco tak malého. To přeci uteče raz dva.
Čím jsme starší, tím menší zlomek naší existence dané období tvoří, a proto nám logicky připadá kratší.
Syndrom Hromnice a mozek na autopilota
Zdaleka největší vinu na zrychlování času ale nese neurobiologie a způsob, jakým náš mozek ukládá vzpomínky. Odborníci z prestižního magazínu Psychology Today tomuto jevu trefně říkají "Syndrom Hromnice" – podle slavného filmu, ve kterém se Billu Murraymu neustále opakuje jeden a ten samý den.
V dětství a dospívání zažíváme neustále něco nového. První jízda na kole, první školní den, první pusa, první dovolená u moře.
Když mozek zpracovává nové a neznámé informace, musí jet na plné obrátky. Vytváří husté, detailní a bohaté vzpomínky. Když se pak na takový rok zpětně podíváme, je plný "paměťových milníků", a proto nám připadá nesmírně dlouhý.
V dospělosti se ale náš život často smrskne do rutiny. Ráno vstaneme, jedeme stejnou cestou do stejné práce, uvaříme večeři, pustíme si seriál a jdeme spát.
Náš mozek přepne na efektivního "autopilota", aby šetřil energii. Rutinní události už do dlouhodobé paměti nezapisuje, protože se nemá co nového učit. Výsledek? Když se na konci prosince ohlédneme za uplynulým rokem, náš mozek v něm nenajde téměř žádné výrazné nové body. Rok se tak v paměti smrskne do jediného, hrozivě krátkého okamžiku.
Však řekněte, kdy jste naposled zažili, zkusili, objevili, ochutnali nebo prostě jen pomysleli něco opravdu nového?
Jak donutit čas, aby zase šel krokem?
Pokud chcete zastavit pocit, že vám život utíká mezi prsty, musíte svého vnitřního autopilota vypnout.
Klíčem je vystavovat mozek novým podnětům a nutit ho, aby znovu začal poctivě zapisovat vzpomínky.
Nemusíte hned skákat padákem nebo se stěhovat do pralesa. Stačí narušit každodenní rutinu. Začněte u maličkostí: jeďte do práce jinou trasou. Uvařte si k večeři recept z exotické kuchyně, kterou jste nikdy nejedli. Začněte se učit nový jazyk, přečtěte si knihu z žánru, kterému se běžně vyhýbáte, nebo si na víkend naplánujte výlet na místo, kde jste ještě nikdy nebyli.
Jakákoliv nová zkušenost funguje jako kotva, která zachytí plynoucí čas. A čím víc kotev rozhodíte, tím výrazněji se rozjetý vlak zase zpomalí.
Česká láska k jistotám jako urychlovač stárnutí
Právě u tohoto bodu ale my Češi často narážíme na vlastní národní náturu. Jsme národem chatařů, chalupářů a milovníků zaběhnutých pořádků. Spousta českých rodin jezdí už dvacet let na stejnou chatu v Posázaví nebo do stejného otestovaného apartmánu v chorvatské Makarské.
Je to sice nesmírně pohodlné, protože přesně víte, do čeho jdete, ale z psychologického hlediska je to past.
Vašemu mozku už Makarská poosmé žádný nový stimul nedá a dovolená vám tak uteče mrknutím oka. Pokud tedy chcete, aby vám letošní léto připadalo konečně zase tak dlouhé a šťavnaté jako v dětství, seberte odvahu a porušte letité tradice.
Vydejte se letos k jinému moři, nebo alespoň na své milované chatě vyzkoušejte úplně nový sport. Váš mozek vám za to poděkuje tím, že vám dopřeje pocit mnohem delšího života.