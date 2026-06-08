Roky jsme sypali skořápky kolem záhonů. Odborníci teď říkají něco úplně jiného
8. 6. 2026 – 15:33 | Magazín | Žaneta Kaczko
Mnoho zahrádkářů na tuto metodu nedá dopustit, každý má svůj osvědčený trik. Jenže některé rady, které kolují internetem už roky, odborníci příliš nepotvrzují. Co tedy opravdu chrání záhony před nenasytnými škůdci?
Každý rok se opakuje stejný scénář. Zahrada je plná nadějně rostoucích salátů, mladých sazenic a čerstvě vysazených květin. Pak přijde několik deštivých dní a ráno člověk zjistí, že z některých rostlin zůstaly jen ohlodané stonky… Slimáci. Pro mnoho zahrádkářů představují jednoho z největších nepřátel. Není proto divu, že kolem jejich likvidace vzniklo množství rad, triků a domácích receptů. Některé fungují, jiné méně a některé jsou spíš otázkou víry než skutečné účinnosti. Co tedy říkají zkušenosti i odborníci?
Nejlepší výsledky přináší kombinace několika opatření
Pokud někdo hledá jeden zázračný prostředek, bude nejspíš zklamaný. Odborníci se shodují, že nejúčinnější je kombinovat více metod najednou. Důležitou roli hraje pravidelný sběr slimáků, omezení vlhkých úkrytů, ochrana nejohroženějších rostlin a podpora přirozených predátorů. Slimáky totiž nelze z většiny zahrad zcela vyhubit. Cílem je spíše snížit jejich počet na úroveň, kdy už nezpůsobují významné škody.
Večerní sběr stále patří k nejúčinnějším metodám
Možná to nezní příliš moderně, ale obyčejná baterka a deset minut po setmění bývají překvapivě účinné. Slimáci jsou nejaktivnější večer a v noci, zejména po dešti. Pravidelný sběr dokáže jejich populaci výrazně omezit, zvlášť na menších zahradách. Mnoho zkušených zahrádkářů tvrdí, že právě tato metoda jim přináší lepší výsledky než řada různých domácích experimentů.
Pomocníci, které stojí za to pozvat na zahradu
Ne každý návštěvník zahrady je škůdce. Slimáky přirozeně loví například ropuchy, ježci, střevlíci nebo některé druhy ptáků. Pokud zahrada nabízí kouty s listím, hromádky větví nebo přírodní úkryty, mohou se zde tito pomocníci usadit a část práce odvedou za vás. Biologická rovnováha bývá dlouhodobě jedním z nejúčinnějších způsobů, jak slimáky držet pod kontrolou.
Fungují skořápky od vajec a ovesné vločky?
Patří mezi nejčastěji doporučované rady. Teorie říká, že ostré hrany skořápek slimákům vadí a zabrání jim v přístupu k rostlinám. Problém je, že praktické testy přinesly rozporuplné výsledky. Za sucha mohou skořápky představovat určitou překážku, ale po dešti se jejich účinnost výrazně snižuje. Mnozí zahrádkáři navíc pozorovali, že odhodlaní slimáci si přes ně cestu stejně najdou. Pokud je chcete použít, berte je spíše jako doplněk než hlavní obranu.
Mezi zahrádkáři se také léta traduje rada nasypat slimákům ovesné vločky. Podle oblíbené teorie je slimáci sežerou, vločky v jejich těle nabobtnají a škůdce zahyne. Pro tuto představu ale chybí přesvědčivé vědecké důkazy. Zdá se, že vločky fungují spíše jako návnada, která slimáky přiláká na jedno místo. Pokud je pak zahrádkář pravidelně sbírá nebo se stanou kořistí ptáků a dalších predátorů, může metoda pomoci. Samotné nasypání vloček na záhon však pravděpodobně žádný zázrak nepřinese.
Měděná páska: funguje, ale jen někdy
Měď reaguje se slizem slimáků a vytváří nepříjemný pocit, který je může odradit. Nejlépe funguje kolem vyvýšených záhonů nebo květináčů. Na velkých záhonech bývá její použití nepraktické a účinnost není stoprocentní. Pro ochranu několika cenných rostlin však může být užitečná.
Pivní pasti lákají i slimáky od sousedů
Pivní pasti jsou mezi zahrádkáři téměř legendární. A skutečně fungují. Slimáci jsou na vůni kvašení citliví a do pastí často padají. Jenže mají jednu nevýhodu- mohou přitahovat i slimáky z širšího okolí. Pokud je na zahradě použijete jako jedinou obranu, nemusí být výsledky tak účinné, jak by člověk čekal. Proto bývají dobré jen jako součást širší strategie.
Kávová sedlina, piliny a další domácí triky
Internet je plný rad doporučujících kávovou sedlinu, piliny, popel nebo ostrý štěrk. Některé z těchto materiálů mohou slimákům cestu znepříjemnit, zejména za suchého počasí. Jakmile ale zvlhnou, jejich účinnost rychle klesá. Právě proto je odborníci většinou nepovažují za spolehlivou dlouhodobou ochranu.
Když už granule, tak vybírejte pečlivě
Pokud je výskyt slimáků opravdu silný, někteří zahrádkáři sahají po granulích. Za nejšetrnější variantu jsou dnes považovány přípravky obsahující fosforečnan železitý. Slimáci po jejich pozření přestanou přijímat potravu a postupně uhynou.
Mnohem kontroverznější jsou přípravky obsahující metaldehyd. Ty ale mohou představovat riziko pro domácí zvířata i některé další organismy, proto je řada odborníků doporučuje pouze jako krajní řešení při masivním přemnožení.
Existuje tedy zázračný prostředek?
Asi ne. Přesto existuje cesta, která funguje lépe než většina zázračných rad z internetu. Spočívá v pravidelnosti, trpělivosti a kombinaci více metod najednou. Když slimákům omezíte vlhké úkryty, budete chránit mladé sazenice, podpoříte jejich přirozené nepřátele a občas vyrazíte večer s baterkou na kontrolu zahrady, výsledky bývají překvapivě dobré.
Možná to není tak pohodlné jako nasypat kolem záhonů hrst skořápek a čekat na zázrak. Zato je to metoda, která má mnohem větší šanci skutečně zachránit úrodu.