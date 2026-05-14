Rodiče jim zničili dětství: Temná pravda o slavných dětských hercích
14. 5. 2026 – 15:08 | Magazín | Alex Vávra
Dětská sláva jim přinesla miliony i obdiv celého světa, za zavřenými dveřmi ale prožívali peklo. Drew Barrymore, Macaulay Culkin a Ariel Winter se museli postavit vlastním rodičům a ještě před dospělostí převzít kontrolu nad svým životem. Jaké trauma je k tomu dohnalo a jak vypadají jejich osudy dnes?
Hollywood miluje dětské hvězdy. Roztomilé tváře, obrovské honoráře a příběhy o dětech, které se přes noc stanou slavnými po celém světě. Jenže za blyštivou fasádou filmového průmyslu se často skrývá úplně jiná realita. Mnoho dětských herců vyrůstalo pod obrovským tlakem rodičů, kteří rozhodovali o každém jejich kroku, kontrolovali jejich peníze a někdy z nich doslova udělali rodinný byznys. Některé slavné děti proto udělaly šokující krok – ještě před dosažením dospělosti se právně odstřihly od vlastních rodičů, aby získaly kontrolu nad svým životem. Podívejme se na ty, jejichž životy připomínaly spíš psychologické drama než pohádku o dětské slávě.
Drew Barrymore
Drew Barrymore pochází z legendární herecké rodiny Barrymorových, takže kamery a Hollywood poznala prakticky už od narození. Poprvé se objevila v reklamách ještě jako batole, ale skutečný průlom přišel v sedmi letech díky filmu E.T. Mimozemšťan. Z Drew se okamžitě stala jedna z nejslavnějších dětských hereček světa. Všichni ji milovali pro její roztomilost a přirozený projev, jenže za kamerami se její život rychle měnil v chaos. Její matka Jaid Barrymore ji začala brát na večírky hollywoodské smetánky, kde se Drew už jako malé dítě pohybovala mezi drogami, alkoholem a slavnými celebritami. Sama herečka později šokovala veřejnost přiznáním, že v devíti letech pila alkohol, v deseti kouřila marihuanu a krátce nato začala experimentovat i s kokainem. Ve třinácti letech skončila na psychiatrii po pokusu o sebevraždu a její život se úplně rozpadal.
Drew později popsala, že se cítila spíš jako dospělá žena než dítě a že nikdy nezažila normální dětství. V patnácti letech proto požádala soud o emancipaci a právně se oddělila od matky, protože už nechtěla být pod její kontrolou. Místo pádu na úplné dno ale přišel nečekaný obrat. Drew se postupně vrátila k herectví a uspěla ve filmech jako Vřískot, Nikdy nebyla políbená, Charlieho andílci nebo 50x a stále poprvé. Z problémové dětské hvězdy se stala respektovaná producentka, podnikatelka a moderátorka vlastní talk show The Drew Barrymore Show. Dnes otevřeně mluví o závislostech, psychických problémech i toxickém prostředí, ve kterém vyrůstala, a tvrdí, že právě bolestné zkušenosti z dětství ji naučily vážit si obyčejného života.
Macaulay Culkin
Když se Macaulay Culkin v roce 1990 objevil ve filmu Sám doma, stal se okamžitě nejznámějším dítětem planety. Jeho role Kevina McCallistera z něj udělala celosvětovou senzaci a producenti pochopili, že mají v rukou zlatý důl. Macaulay vydělával miliony dolarů ještě předtím, než vůbec nastoupil na střední školu. Po úspěchu filmu následovaly další hity jako Sám doma 2: Ztracen v New Yorku nebo Moje první láska. Jenže zatímco jeho kariéra raketově rostla, doma se odehrávala válka. Jeho otec Kit Culkin byl známý tím, že měl nad synem extrémní kontrolu a rozhodoval prakticky o všem. Podle lidí z okolí byl tvrdý, manipulativní a Macaulaye neustále tlačil do dalších projektů.
Situace se vyhrotila natolik, že se rodiče začali soudit o kontrolu nad jeho obrovským majetkem, který měl v té době hodnotu desítek milionů dolarů. Macaulay už tlak nezvládal a ve čtrnácti letech podnikl právní kroky, díky nimž rodiče přišli o kontrolu nad jeho financemi. Krátce nato se z Hollywoodu úplně stáhl. Z kdysi usměvavého dítěte se stal mladík, kterého bulvár neustále pronásledoval kvůli jeho vzhledu, hubnutí a spekulacím o drogách. Média z něj udělala symbol zničené dětské hvězdy. Macaulay ale později přiznal, že největším problémem nebyla samotná sláva, ale tlak okolí a rodiny. V posledních letech se jeho život výrazně uklidnil. Objevuje se jen v menších projektech, věnuje se humoru a internetovým pořadům a žije s herečkou Brenda Song, se kterou má děti. Fanoušci navíc oceňují, že si dnes umí dělat legraci ze své minulosti a z role Kevina ze Sám doma, která ho proslavila po celém světě.
Ariel Winter
Ariel Winter se stala slavnou díky roli Alex Dunphy v populárním seriálu Taková moderní rodinka. V seriálu hrála inteligentní, sarkastickou premiantku a diváci ji milovali pro její suchý humor. Na rozdíl od své seriálové postavy ale Ariel v soukromí rozhodně nežila klidný život. Už během natáčení seriálu se začaly objevovat informace o konfliktech s její matkou Chrisoulou Workman. Když bylo Ariel čtrnáct let, její starší sestra veřejně prohlásila, že matka herečku psychicky týrá, manipuluje s ní a vytváří doma toxické prostředí. Případ začaly řešit úřady a Ariel byla nakonec odebrána z matčiny péče. Soud ji svěřil do péče starší sestry, která se o ni začala starat i finančně.
Ariel později otevřeně přiznala, že doma čelila neustálému psychickému tlaku a že se dlouhé roky necítila bezpečně. Velký problém představovala i média, která neustále komentovala její vzhled, dospívání a postavu. Herečka se stala terčem brutálního body shamingu a bulvár řešil prakticky každý její outfit. Ariel proto v mladém věku požádala o právní osamostatnění, aby měla konečně kontrolu nad vlastním životem i kariérou. Přestože ji sláva psychicky vyčerpala, nikdy úplně nezmizela z herectví. Po skončení Takové normální rodinky se více věnovala dabingu, menším projektům a také mluvení o psychickém zdraví, toxických vztazích a problémech dětských herců v Hollywoodu. Dnes působí mnohem klidněji a snaží se držet dál od divokého života celebrit, který ji v dětství téměř zničil.
Osudy Drew Barrymore, Macaulaye Culkina a Ariel Winter ukazují, že dětská sláva může být nebezpečnější, než si většina lidí myslí. Zatímco fanoušci viděli usměvavé hvězdy na televizních obrazovkách, v soukromí šlo často o děti, které byly pod obrovským tlakem, přišly o normální dětství a musely příliš rychle dospět. Všichni tři nakonec našli odvahu postavit se vlastním rodičům i minulosti a převzít kontrolu nad svým životem. A právě proto jejich příběhy dodnes patří mezi nejvíce šokující a zároveň nejsmutnější kapitoly Hollywoodu.