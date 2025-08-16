Rituál se šamanem! Bobina z Bacheloru je najednou jiný člověk: Chystá útěk do džungle?
16. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Zlatovlasá kráska si nechává projít hlavou možný návrat k přírodě.
Archetypální kráska Denise Ayverdi, kterou znáte jako Bobinu z Bacheloru, vyrazila do světa. Hledala sebe samu. Což znamená, že kdyby byla protagonistkou japonského kresleného seriálu, vrátila by se o několik úrovní silnější než dřív.
Jenže není, takže si místo nových schopností odnesla jen zajímavé zkušenosti: „Já jsem byla na Bali a převážně jsem byla v džungli. Takže mezi šamanskými léčiteli. Nechávala jsem si čistit čakry a hledala jsem sebe samotnou,“ prozradila pro eXtra.cz.
Bobina se přitom vůbec nerozpakovala vyhledávat šamany, kteří by u slabších nátur mohli vzbuzovat jisté pochybnosti: „Třeba tam byl i stoletý šaman, ke kterému vlastně přijedete na dvůr. Vůbec nevíte, co čekat, láme vám nohy, záda, všechno. A najednou jsem konečně mohla chodit pořádně, protože já jsem měla opravdu hrozně velké problémy s páteří,“ pochvalovala si.
„Člověk byl tak nějak celkově unavený, a teď mám hrozně dobrou náladu a jsem tady plná energie,“ usmívala se.
Na Bali se jí líbilo tak, že reálně zvažuje trochu permanentnější útěk do džungle: „Dokonce jsem si tam vyhlédla takovou jednu vilku a dost možná bych tam plánovala se na půl roku přestěhovat,“ zamyslela se.
„Já myslím, že teď momentálně musím jít makat. Musím něco dělat. Nemůže být člověk pořád v džungli, ale určitě teď mám na celý ten svět a na všechno jiný pohled,“ dodala.