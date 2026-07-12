Řídíte tuto značku auta? Průzkum tvrdí, že její majitelé dosáhli v testech IQ nejlepších výsledků
12. 7. 2026 – 13:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Může značka auta napovědět něco o tom, jak jeho majitel přemýšlí? Britský průzkum naznačuje, že ano. Výzkumníci porovnali výsledky IQ testů u dvou tisíc řidičů a sestavili žebříček značek podle průměrného skóre. Na prvních místech se objevila jména, která asi nikoho příliš nepřekvapí, ale úplný konec seznamu vyvolal mezi motoristy živé debaty.
Analýzu připravila britská platforma Freebets, která nechala dva tisíce řidičů absolvovat standardizovaný test IQ. Výsledky pak porovnala se značkou vozu, kterou respondenti běžně řídí. Autoři studie zdůrazňují, že nejde o důkaz souvislosti mezi inteligencí a autem, ale pouze o zajímavé statistické srovnání.
Které značky dopadly nejlépe?
Nejvyšší průměrné skóre získali řidiči vozů Volvo, kteří dosáhli průměrného IQ 115 bodů. Druhé místo obsadila Škoda se 113 body a třetí příčku sdílejí Tesla a Toyota, jejichž majitelé dosáhli průměru 112 bodů. Do první pětice se dostala také Honda s výsledkem 111 bodů.
Podle autorů průzkumu mohou být výsledky ovlivněny tím, že lidé si často vybírají auta podle svého životního stylu a hodnot. Značky zaměřené na bezpečnost, praktičnost nebo spolehlivost tak mohou přitahovat jiný typ zákazníků než vozy, jejichž hlavním lákadlem je výkon nebo prestiž.
Překvapení na konci žebříčku
Na opačném konci seznamu skončili řidiči vozů BMW a Mini, jejichž průměrné skóre činilo 87 bodů. Níže se umístili také majitelé vozů Fiat (89), Vauxhall (90), Land Rover (91), Peugeot a Renault (96) nebo Audi (98).
Ve střední části žebříčku se objevily značky jako Volkswagen (109), Nissan (107), Hyundai a Kia (106), Ford (102), Jaguar (101) či Mercedes-Benz (99).
Výsledky berte s rezervou
Psychologové připomínají, že podobné průzkumy nelze považovat za důkaz skutečné inteligence majitelů jednotlivých značek. Na výběr auta má vliv řada okolností – od finančních možností přes rodinnou situaci až po osobní preference. Žebříček tak nabízí spíše zajímavost k zamyšlení než jednoznačný verdikt o tom, kdo je za volantem nejchytřejší.
Přesto průzkum ukazuje, že i zdánlivě obyčejná volba automobilu může být předmětem zajímavých statistik. Ať už řídíte Volvo, Škodu nebo jakoukoli jinou značku, vaše schopnosti za volantem ani inteligenci nakonec neurčuje logo na kapotě, ale způsob, jakým se na silnici chováte.