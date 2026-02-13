Řidiči se děsí: Technická kontrola bude letos přísnější. Na co si dát pozor?
13. 2. 2026 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Pravidla budou kvůli snaze zvýšit bezpečnost na silnicích ještě přísnější. A kdo neprojde, bude platit dvakrát.
Technická kontrola je pro řidiče jak připomínka školních let. Zkouška co dva roky a běda, jak neprojdete! Zbrusu nové vozy sice musí na první technickou až po čtyřech letech, pak už ale i pro ně platí dvouletý interval. A letos bude metaforický zkoušející přísnější, protože platí nová pravidla.
Seznam drobných závad, kvůli kterým na vás sice u technické udělali ty ty ty prstem, ale samolepku jste dostali a mohli jste spokojeně odjet do západu slunce, se totiž povážlivě ztenčil.
Technickou nově neprojdete kvůli věcem, které dřív nebývaly problém: "Těch lehkých závad už teď tam moc není, měnilo se to už v roce 2023, lehké závady ubývají. Zpřísňuje se to jak emisně, tak po stránce technické kontroly," popisoval vedoucí STK v Ústí nad Labem pro TV Nova již vloni, když nová pravidla přicházela poprvé na přetřes.
Za závažnou závadu, kvůli které vaše auto nebude smět na silnici, se nově považují například: Uvolněné stěrače, zašedlé nebo jinak znečištěné světlomety, uvolněné zpětné zrcátko či nečitelný VIN kód na karoserii, nefunkční kontrolky na palubní desce a další.
Technická prohlídka včetně měření emisí vyjde v průměru na 2500 až 3000 korun, opakovat ji několikrát proto není žádná legrace. Pokud nicméně budou na vašem vozidle shledány nedostatky, máte 30 dní na jejich odstranění a opětovnou návštěvu STK. Jakmile lhůtu propásnete, budete muset absolvovat celou technickou kontrolu znovu od začátku.
A, jak je nejspíš jasné, kdo nedokáže závady odstranit a technickou neprojde, nesmí na silnici. Pokud budete zákaz ignorovat, můžete dostat pokutu až 5000 korun. A v případě, že je na tom vaše auto tak zle, že dokonce ohrožuje bezpečnost provozu, může pokuta narůst až na 10 000 korun a riskujete i zákaz řízení.