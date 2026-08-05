Řidič přijel na benzínku, vypustil roj včel a zase odjel
5. 8. 2026 – 6:11 | Magazín | Jana Strážníková
Obsluze jablonecké čerpací stanice oznámil, že jí do prodejny pustí roj včel. Pak to opravdu udělal, nasedl do auta a zmizel.
Sobota 1. srpna, poledne, čerpací stanice MOL v Palackého ulici v Jablonci nad Nisou. Před vchod zaparkoval řidič vozu Mitsubishi, koupil si kávu a chvíli ji v klidu popíjel.
Nic nenasvědčovalo tomu, co přijde.
Při odchodu se otočil na obsluhu. „Vypustím vám tady svoje včely. Zajímá mě, zda se vrátí samy domů,“ oznámil jí. Zaměstnankyně to zřejmě brala jako špatný vtip.
Nebyl to vtip.
Otevřel kufr a odjel
Muž došel k autu, otevřel kufr a ven se vyvalil roj včel. Pak si sedl za volant a zcela nevzrušeně odjel. Celé to zachytily kamery čerpací stanice, popsal případ Jablonecký deník.
Část roje odlétla pryč. Zbytek zamířil dovnitř do prodejny — mezi zákazníky, kteří samozřejmě zavolali policii.
Případ se řeší
Strážníci zjistili provozovatele vozidla a spis předali Policii ČR, která věc dál prověřuje. Podle muže nešlo o žádné úmyslné ohrožení — chtěl si prý jen ověřit, jestli jeho včely trefí zpátky do úlu. Horší místo k experimentu si nicméně vybrat nemohl.
„Včely z prodejny posléze zmizely a celá událost naštěstí skončila bez zranění,“ uvedla mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. O případu informoval také iDNES.cz.
Roj sám o sobě přitom bývá spíš zmatený než agresivní — včely v něm shánějí nové bydlení a člověka neřeší, pokud se po nich nějak zběsile neohání.
Klíčovou informace celého příběhu ale zůstává zahalena tajemstvím: Tak vrátily se domů, nebo ne?