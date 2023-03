Rezignujte, vyzývají děkana Ševčíka studenti v akademickém senátu VŠE

Většina studentských členů akademického senátu Vysoké školy ekonomické (VŠE) vyzvala Miroslava Ševčíka k odstoupení z pozice děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Studentští zástupci v samosprávném zastupitelském orgánu univerzity tak dnes učinili prostřednictvím otevřeného dopisu, který Ševčíkovi adresovali.

Ševčíkovo veřejné vystupování podle nich není adekvátní k funkci děkana, protože poškozuje dobré jméno vysoké školy. K výzvě se připojili také studenti a absolventi VŠE a někteří akademici. Ševčík se podle serveru Forum 24 v sobotu zapojil do pokusu odstranit ukrajinskou vlajku z Národního muzea. Děkan to dnes ve svém prohlášení odmítl.

„(Ševčíkovo) porušování pravidel stanovených jak v Etickém kodexu VŠE, tak v Morálně-etických zásadách vedoucích pracovníků VŠE stanovených rektorem univerzity nás (studentské senátory akademického senátu VŠE) nejen znepokojuje, ale považujeme to i za neakceptovatelné chování u vysoce postaveného akademika,“ uvedli členové akademického senátu VŠE z řad studentů.

Autoři výzvy označili Ševčíkovo chování za „kontroverzní a neetické“. Jednání děkana Národohospodářské fakulty VŠE podle nich poškozuje prestiž studia studentů a absolventů univerzity v očích veřejnosti. Výzvu k jeho rezignaci podepsalo k dnešní 13:30 kromě autorů otevřeného dopisu také šest akademiků, 336 studentů VŠE, 44 absolventů této vysoké školy a zástupci veřejnosti.

Kritika studentských senátorů se na Ševčíka snesla poté, co se v sobotu údajně účastnil protivládní demonstrace Česko proti bídě, kterou svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO) a její šéf Jindřich Rajchl. Po jejím skončení byl Ševčík podle fotografií serveru Forum 24 mezi těmi, kteří se pokusili násilím vniknout do Národního muzea a strhnout ukrajinskou vlajku.

Za totéž ekonoma a politika Ševčíka, který je expertem hnutí Trikolora, kritizoval také rektor VŠE Petr Dvořák. Univerzita se v neděli od Ševčíkova vystupování na této demonstraci distancovala a uvedla, že vystupování děkana je „za hranou“ dlouhodobě. Ševčík sdělil, že na demonstraci nevystupoval, pouze doprovázel muže zbitého policií, a výtky vedení VŠE proto nechápe.

„Prohlašuji, že jsem nechtěl jakkoli vstoupit do budovy Národního muzea ani strhávat jakékoli vlajky vyvěšené na ní. Důrazně se ohrazuji proti interpretaci mé přítomnosti na schodech Národního muzea v inkriminované době takovými úmysly,“ uvedl dnes Ševčík ve svém prohlášení, které má ČTK k dispozici. Doplnil, že odsuzuje jakékoliv násilí a útok na Národní muzeum.

Případná možnost odvolání děkana rektorem je podle mluvčí VŠE Věry Koukalové kvůli vysokoškolskému zákonu problematická. „Senát Národohospodářské fakulty až na výjimky stojí za svým děkanem, takže oni sami ho neodvolají,“ řekla mluvčí. Případné odvolání děkana rektorem by podle ní bylo proti vysokoškolskému zákonu a mohlo by vést k soudní při.

Podle zákona o vysokých školách může rektor odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.

Pražská policie odmítá, že situaci u Národního muzea rozdmýchávala

Pražská policie odmítá, že by situaci na sobotní demonstraci na Václavském náměstí a při následném násilném pokusu vniknout do budovy Národního muzea rozdmýchávala. Na twitteru to dnes uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Podle ní byl přístup policistů pasivní, k použití donucovacích prostředků přistoupili až v době, kdy někteří účastníci stupňovali svoji agresivitu a nereagovali na opakované výzvy.

1/3 Jedno video je kolikrát více než 1000 slov. Jak je patrné z námi pořízených záběrů, po celou dobu byl přístup policistů pasivní a defenzivní, přičemž o jakémkoliv rozdmýchávání situace nemůže být řeč. #policiepha https://t.co/r0lOczVGLR pic.twitter.com/gO1j6ONGux — Policie ČR (@PolicieCZ) March 13, 2023

Policie u muzea zajistila 20 lidí, tři policisté byli zraněni. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) byl zákrok profesionální.

Po oficiálním skončení sobotní akce zhruba v 17:00 se část účastníků pokusila sundat z fasády Národního muzea ukrajinskou vlajku. Podle policie muž s megafonem podněcoval odcházející účastníky z Václavského náměstí, aby šli sundat ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. „Této jeho výzvy se ujalo několik stovek osob, které se domáhaly vstupu do budovy. V tom jim bylo zabráněno policisty. Agrese těchto osob však značně stoupala, proto velitel opatření rozhodl o nasazení posil,“ uvedla mluvčí. Dodala, že podněcovatele policisté zadrželi, jeho jednáním se nyní zabývají kriminalisté.

„Po celou dobu byl přístup policistů pasivní a defenzivní, přičemž o jakémkoliv rozdmýchávání situace nemůže být řeč. Policisté se v naopak řadě případů museli potýkat s nevybíravým jednáním, ať už se slovními či v několika případech i fyzickými ataky a k použití donucovacích prostředků přistoupili až v době, kdy někteří účastníci stupňovali svoji agresivitu a nereagovali na opakované výzvy,“ uvedla Siřišťová.

Reagovala tak mimo jiné na dnešní tweet poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), která sdílela video ze zásahu s komentářem, že muž v hnědé kukle dá policistům povel k útoku, a konflikt tak vyprovokuje. „Já věřím tomu, že policie měla relevantní důvod. Na videu je pouze malý výsek dění. Ministr Vít Rakušan by to ale měl vysvětlit, ať vyvrátí spekulace,“ uvedla.

Dostalo se ke mně toto video. Šíří se s komentářem, že muž v hnědé kukle dá policistům povel k útoku a konflikt tak vyprovokuje. Já věřím tomu, že policie měla relevantní důvod. Na videu je pouze malý výsek dění. Ministr @Vit_Rakusan by to ale měl vysvětlit, ať vyvrátí spekulace. pic.twitter.com/7S68z0wOXl — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) March 13, 2023

Podle policie byl muž zachycený na videu kriminalista v civilu, který měl informace od ochranky muzea, že jeden demonstrant se pár minut před tím nacházel uvnitř muzea, kde chtěl s největší pravděpodobností strhnout vlajku. „Proto policisté ze speciální pořádkové jednotky muže zajistili pro podezření z přestupku,“ uvedla mluvčí. Celkem u muzea zajistila pro neuposlechnutí výzvy 20 lidí. Tři policisté byli při zákroku zraněni a převezeni do nemocnice. Policisté podle mluvčí nadále vyhodnocují záběry z daného incidentu před Národním muzeem a budou stanovovat právní kvalifikace.

Strana PRO v neděli v prohlášení uvedla, že k pokusům o stržení vlajky z budovy muzea došlo až po ukončení demonstrace. Zároveň naznačila možnou účast provokatérů na akci. „Z videozáznamů incidentu, které byly následně publikovány, se nelze vyhnout závěru, že minimálně část ‚civilních osob‘, které nepokoje na tomto místě záměrně vyvolávaly či se na nich aktivně podílely, postupovala tak, jako by měla podrobné znalosti a zkušenosti z taktického výcviku Policie ČR či jiných složek ozbrojených sborů,“ uvedlo PRO v prohlášení.