Revoluce v boji s rakovinou, která pomůže všem a včas

28. 7. 2025 – 10:45 | Zpravodajství | Alex Vávra

Vědci z USA dokázali pomocí speciálního krevního testu odhalit stopy rakoviny až tři roky předtím, než byla nemoc oficiálně diagnostikována. Nová metoda by mohla zásadně změnit budoucnost prevence a léčby, zatím je ale teprve na začátku.

Představte si, že vám lékař řekne: „Našli jsme ve vaší krvi stopy rakoviny, i když se zatím neprojevila žádnými příznaky.“ Věta, která může znít jako rozsudek, by se podle nejnovějších výzkumů mohla stát novou nadějí. Vědci z americké Univerzity Johnse Hopkinse totiž dokázali pomocí speciálních testů odhalit rakovinu v krvi až tři roky předtím, než byla pacientům oficiálně diagnostikována. Výsledky studie byly publikovány letos v květnu a vzbudily pozornost lékařské i laické veřejnosti. Testy totiž neodhalují rakovinu podle příznaků nebo nálezů na rentgenu – ale podle samotné DNA, kterou do krevního oběhu uvolňují nádorové buňky už v počátečních fázích. Pokud by se podobné testy zavedly do běžné praxe, mohly by znamenat revoluci v prevenci a léčbě této závažné nemoci.

Jak funguje test, který vidí do budoucnosti

Vědecký tým se opřel o starší vzorky krve ze studie, která začala už v 80. letech a sledovala zdraví tisíců lidí. Zaměřili se na 52 účastníků – polovina z nich byla během půl roku po odběru diagnostikována s rakovinou, druhá polovina zůstala zdravá. Výzkumníci použili metodu zvanou sekvenování celého genomu, která jim umožnila „přečíst“ veškerou DNA ve vzorcích a hledat typické mutace spojené s rakovinou.

Test správně rozpoznal osm lidí s přítomností nádorové DNA – všichni byli do čtyř měsíců skutečně diagnostikováni. Skutečný průlom ale nastal, když se tým vrátil ke starším vzorkům od některých z těchto lidí. U čtyř z nich dokázali nádorové změny odhalit v krvi odebrané více než tři roky předem. V době, kdy pacienti byli zdánlivě zdraví a bez jakýchkoliv známek nemoci.

„Tříletý náskok znamená čas na zásah. Nádory jsou v takové fázi obvykle mnohem méně pokročilé a snáze léčitelné,“ vysvětluje hlavní autorka studie, onkoložka Yuxuan Wang. Podle ní by mohlo včasné zachycení nemoci výrazně zvýšit šance pacientů na úplné uzdravení.

zdroj: Profimedia.cz

Velká naděje i velké otazníky

Testy typu MCED (multi-cancer early detection), tedy nástroje pro včasné odhalení více typů rakoviny z jediné vzorku krve, nejsou úplnou novinkou. Už dřívější studie například ukázaly, že tyto testy mohou zachytit návrat rakoviny plic ještě dříve, než se nemoc znovu projeví na rentgenu. Co je ale nové, je právě důkaz, že nádorová DNA může být v těle detekována i roky před tím, než by si toho lékaři běžnými metodami vůbec všimli.

Odborníci ale varují před přehnaným optimismem. „To, že test odhalí rakovinu, ještě neznamená, že daný nádor by se skutečně rozvinul do nebezpečné podoby,“ připomíná například Siddhartha Mukherjee, lékař a autor knih o rakovině. Podle něj existují případy, kdy tělo dokáže s nádorovými buňkami samo bojovat, aniž by se nemoc rozvinula. Zbytečný zásah by v takovém případě mohl spíše uškodit. Podobně opatrná je i Lori Minasian z amerického Národního onkologického institutu. „Největší otázka není, zda to funguje – ale jak to používat. Zatím nevíme, zda je vhodné testovat i lidi s nízkým rizikem, nebo jen určité skupiny,“ uvedla pro časopis Nature.

Co bude dál? Věda hledá cestu mezi laboratoří a ordinací

Vědci z týmu Yuxuan Wang zatím pokračují ve výzkumu a chtějí své výsledky potvrdit na větším počtu pacientů. Vzhledem k tomu, že pracují se vzorky starými desítky let a jen s malým množstvím krve, je už samotný úspěch důkazem, že technologie pokročila obrovským způsobem. Přesto si sami uvědomují, že nestačí jen detekovat – je nutné také přesně určit, co má následovat.

„Zachytit rakovinu roky před její klinickou diagnózou je jen první krok. Teď musíme přijít na to, jak s takovou informací naložit, aby to pacientům skutečně pomohlo,“ říká Nickolas Papadopoulos, další z autorů studie.

Budoucnost testů MCED tak visí mezi slibem a odpovědností. Na jedné straně láká představa, že jedno malé množství krve odhalí nemoc dřív, než se stihne projevit. Na straně druhé ale zůstává nutnost opatrnosti, etického přístupu a přesné analýzy toho, jak testy použít smysluplně. Zda se z této metody stane běžný nástroj v lékařských ordinacích, ukáže až čas. Naděje ale rozhodně žije – a s ní i šance, že v boji proti rakovině získáme konečně výrazný náskok.