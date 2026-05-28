Revoluce nebo katastrofa? Elektrické Ferrari Luce budí extrémní emoce
28. 5. 2026 – 12:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ferrari poprvé v historii představilo plně elektrický vůz a okamžitě rozpoutalo bouřlivé reakce. Nový model Luce za více než 13 milionů korun fanoušky rozdělil — jedni mluví o odvážné budoucnosti luxusních aut, druzí o zradě legendární značky.
Ferrari po desítky let symbolizovalo hlasité dvanáctiválce, vůni benzinu, agresivní design a čisté emoce za volantem. Když se řekne Ferrari, většina lidí si představí nízký rudý supersport řvoucí ulicemi Monaka nebo závodní okruh ve Fioranu. Teď ale ikonická italská značka udělala krok, který mnozí považují téměř za svatokrádež. Představila svůj první plně elektrický vůz Luce. A reakce jsou mimořádně bouřlivé.
Zatímco část odborníků označuje nový model za odvážnou vizi budoucnosti, mnoho fanoušků tvrdí, že Ferrari ztratilo svou duši. Sociální sítě okamžitě zaplavily posměšné komentáře, investoři začali prodávat akcie a někteří bývalí představitelé automobilky mluví dokonce o ničení legendy. Ferrari přesto věří, že právě tímto autem otevírá novou kapitolu své historie.
Model Luce, jehož název znamená v italštině světlo, vznikal pět let ve spolupráci s designérským studiem LoveFrom bývalého šéfdesignéra Applu Jonyho Iva. Jde nejen o první elektromobil značky, ale také o první pětimístné Ferrari a teprve druhý čtyřdveřový model v historii firmy. Cena vozu začíná na přibližně 13,6 milionu korun a první zákazníci se jej dočkají na konci roku 2026.
Novinka využívá čtyři elektromotory, z nichž každý pohání jedno kolo. Výkon přesahuje 1 000 koní, maximální rychlost činí více než 310 kilometrů za hodinu a zrychlení z nuly na 100 kilometrů za hodinu zvládne vůz za zhruba 2,5 sekundy. Ferrari zároveň tvrdí, že vůz nabídne dojezd přes 500 kilometrů a mimořádnou agilitu navzdory hmotnosti přesahující 2,2 tuny.
Automobilka dokonce vytvořila systém zesilování vibrací elektrického pohonu, aby řidič měl alespoň částečně podobný emocionální zážitek jako u klasických spalovacích modelů.
Proč lidem nové Ferrari vadí
Největší problém pro mnoho fanoušků není samotný elektromotor. Kontroverze vyvolává hlavně to, že Luce vůbec nepůsobí jako tradiční Ferrari. Nový model je vyšší, větší a mnohem praktičtější než klasické supersporty značky. Díky elektrické platformě nabízí prostorný interiér, pět plnohodnotných sedadel a zavazadlový prostor o objemu 600 litrů. Ferrari tak poprvé otevřeně míří na bohaté rodiny a zákazníky hledající luxusní vůz pro každodenní použití. Jenže právě to část fanoušků odmítá.
Ferrari bylo vždy symbolem extrému, emocí a určité nedostupnosti. Luce podle kritiků připomíná spíše futuristický luxusní sedan než čistokrevný italský supersport.
Velkou debatu vyvolal také samotný design. Vůz vznikal pod vedením Jonyho Iva, který proslul minimalistickým stylem produktů Apple. Luce proto používá čisté linie, skryté aerodynamické prvky a rozsáhlé skleněné plochy namísto agresivních spoilerů, průduchů a ostrých hran typických pro Ferrari.
Mnoho lidí na sociálních sítích psalo, že vůz připomíná spíše moderní technologický produkt než sportovní auto. Pastelově modrá barva použitá při prezentaci navíc vyvolala nechtěná srovnání s běžnými elektromobily typu Nissan Leaf. Kritici tvrdí, že Ferrari opustilo svůj charakter a snaží se příliš zalíbit nové generaci technologických miliardářů a čínských zákazníků.
Velmi ostrou reakci vyvolal vůz i mezi některými významnými osobnostmi spojenými se značkou. Bývalý dlouholetý šéf Ferrari Luca di Montezemolo prohlásil, že automobilka riskuje zničení vlastní legendy. Také italský ministr dopravy Matteo Salvini ironicky poznamenal, že by ho zajímalo, co by na nový vůz řekl samotný Enzo Ferrari. Negativní reakce se promítly i na burze. Akcie Ferrari po premiéře klesly o více než osm procent.
Ferrari sází na budoucnost a nové zákazníky
Vedení automobilky ale tvrdí, že kontroverze byla očekávaná a do určité míry i záměrná. Generální ředitel Benedetto Vigna opakovaně uvedl, že Luce má být polarizující vůz. Ferrari podle něj nechce kopírovat vlastní minulost, ale vytvořit nový typ luxusního auta pro generaci vyrůstající s technologiemi, umělou inteligencí a elektromobilitou.
Automobilka věří, že právě tato strategie jí pomůže uspět především v Číně, která je dnes největším světovým trhem elektromobilů. Velké benzinové motory zde čelí vysokému zdanění, zatímco poptávka po luxusních elektromobilech rychle roste. Ferrari navíc zdůrazňuje, že Luce není náhradou tradičních modelů. Společnost chce i nadále vyrábět benzinové a hybridní vozy.
Někteří odborníci dokonce tvrdí, že Ferrari může být jednou z mála tradičních sportovních značek, která dokáže přechod k elektromobilitě zvládnout bez ztráty exkluzivity. Podle magazínu MotorTrend je Luce šokem hlavně proto, že lidé očekávali elektrickou verzi klasického Ferrari. Místo toho dostali úplně nový typ vozu, který mění samotnou definici supersportu. Právě v tom ale možná spočívá největší riziko i největší síla celého projektu.
Ferrari totiž nikdy nebylo značkou, která následovala trendy. Vždy se snažilo určovat směr. Otázkou nyní je, zda budou zákazníci ochotni přijmout budoucnost, ve které Ferrari místo burácení motorů nabídne ticho, technologie a minimalistický luxus.
Odpověď přinesou až první roky prodeje. Jedno je ale jisté už dnes. Ferrari Luce se stalo jedním z nejdiskutovanějších automobilů posledních let.