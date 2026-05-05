Rekvizita ze Star Wars se prodala za astronomickou částku 24 milionů korun
5. 5. 2026 – 8:51 | Zpravodajství | Alex Vávra
Legendární rekvizita ze světa Star Wars znovu rozvířila sběratelskou horečku. Zlatá hlava droida C-3PO se na aukci prodala za desítky milionů korun a potvrdila, že filmové artefakty mají dnes cenu zlata.
Filmové rekvizity už dávno nejsou jen zaprášené předměty ze skladů studií. Dnes jde o luxusní artikl, za který jsou sběratelé ochotni utrácet astronomické částky. Nejnovější aukce v Los Angeles to potvrdila naplno – legendární zlatá hlava droida C-3PO rozpoutala mezi zájemci doslova šílenství a její cena vystřelila do výšin, které ještě před pár lety působily nepředstavitelně.
Svítící hlava C-3PO z filmu Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder z roku 1980 se prodala za ohromujících 1 058 400 dolarů, tedy zhruba 24 milionů korun. Původní odhady přitom počítaly s částkou maximálně kolem 16 milionů korun. Už to samo o sobě ukazuje, jak extrémní hlad mají sběratelé po ikonických předmětech z této slavné ságy. Navíc nejde o ledajaký kus – odborníci se shodují, že jde pravděpodobně o jedinou dochovanou hlavu z tohoto konkrétního filmu, která se kdy dostala na veřejný trh.
Rekvizita je přitom plně funkční. Oči droida stále svítí a jedno z nich dokonce obsahuje původní kabeláž použitou při natáčení před více než čtyřiceti lety. Zlatý povrch navíc není dokonale lesklý – naopak je záměrně opotřebovaný, aby odpovídal vzhledu postavy, která zažila nespočet galaktických dobrodružství. Právě tyto detaily dělají z předmětu doslova svatý grál mezi fanoušky Star Wars.
Tajemství zlatého droida
Za ikonickou postavou stojí herec Anthony Daniels, který C-3PO ztvárnil téměř ve všech filmech série. Jeho výkon byl ale vykoupen značným nepohodlím. Kostým vznikl na základě sádrových odlitků jeho těla a byl ručně vyroben ze sklolaminátových desek potažených zlatou barvou. Výsledkem byl vizuálně ohromující, ale extrémně nepraktický oblek.
Hlava, která se nyní prodala za miliony, byla složena z několika částí spojených šrouby. Uvnitř se nacházely ochranné clony proti ostrým studiovým světlům a jen drobné otvory umožňovaly herci orientaci na place. Pohyb byl omezený, viditelnost minimální a natáčení v tomto kostýmu připomínalo spíše vytrvalostní test než běžnou hereckou práci.
Právě tato kombinace řemeslné preciznosti a lidské oběti však dala vzniknout jedné z nejikoničtějších postav filmové historie. Není divu, že dnes mají podobné rekvizity téměř kultovní status a jejich hodnota neustále roste.
Miliony létají vzduchem
Aukce společnosti Propstore ale nebyla jen o jednom droidovi. Během jediného dne se prodalo přibližně 250 filmových a televizních předmětů za celkových asi 6,5 milionu dolarů, tedy zhruba 150 milionů korun. Nabídka byla mimořádně pestrá a oslovila fanoušky napříč generacemi.
Velkou pozornost přitáhl například volejbal Wilson z filmu Trosečník s Tomem Hanksem, který se prodal za přibližně 4,3 milionu korun. Ještě více vynesla slavná harpunová puška z filmu Čelisti, která dosáhla ceny kolem 7,5 milionu korun. Sběratelé se přetahovali i o fragmenty legendárního meče Narsil z Pána prstenů, které se prodaly za zhruba 5,8 milionu korun.
Silnou dávku nostalgie pak přinesl zlatý lístek z filmu Willy Wonka a továrna na čokoládu z roku 1971. Ten si nový majitel odnesl za více než 2,4 milionu korun. I zdánlivě drobné předměty tak dokazují, že filmová magie má pro fanoušky obrovskou cenu.
Zajímavostí je, že zájem o podobné artefakty v posledních letech výrazně roste. Jakmile se na trhu objeví skutečně unikátní kus, sběratelé neváhají utrácet částky, které konkurují cenám luxusních nemovitostí. Filmové rekvizity se tak postupně mění nejen v předměty obdivu, ale i v seriózní investiční příležitost.
Na konci dne je ale jasné jedno – nejde jen o peníze. Každý z těchto předmětů v sobě nese kus filmové historie, emocí a vzpomínek. A právě to je důvod, proč jsou lidé ochotni zaplatit miliony za něco, co kdysi bylo jen součástí natáčení. V případě C-3PO se navíc ukázalo, že i po desítkách let dokáže zlatý droid stále zářit naplno – tentokrát ne na plátně, ale v aukční síni.