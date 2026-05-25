Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu, rozhodla vláda
25. 5. 2026 – 13:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu.
Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.
Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva.
Vláda zároveň kvůli zdražování paliv rozhodla v dubnu o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu se spotřební daň nezměnila, nadále činí 12,84 koruny za litr.
Ceny pohonných hmot začaly rychle růst poté, co zdražila ropa na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země. Vláda následně v dubnu rozhodla o cenové regulaci. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale následně schválil jeho prodloužení na květen a nyní i na červen. Zatímco v minulosti se stanovení cenových stropů opíralo o opatření obecné povahy, nově je vydáno na základě nařízení vlády, které má vyšší právní sílu.
Ministerstvo financí zveřejňuje každý pracovní den cenový výměr s nejvyšší povolenou prodejní cenou benzinu a nafty na následující den. Pokud následující den bude víkend nebo svátek, budou cenové stropy platit až do nejbližšího pracovního dne. Pro dnešek je maximální cena nafty 42,08 koruny za litr, u benzinu 45,11 koruny za litr. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.