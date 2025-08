Regály se prázdní, zákazníci šílí: Co se děje v Lidlu?

1. 8. 2025 – 11:17 | Zprávy | Anna Pecena

Nečekaná vlna slev v Lidlu způsobila nákupní horečku. Od 31. 7. do 3. 8. 2025 se odehrála cenová revoluce, jakou český zákazník dlouho nezažil. Přinášíme přehled toho nejlepšího, co se v letáku objevilo – a co rychle zmizelo z pultů.

Cenový masakr: Ovoce, maso, pivo

Tři dny. Tolik stačilo, aby zákazníci způsobili v Lidlu hotový poprask. Hned na úvod leták zaujal šťavnatou nabídkou: kanadské borůvky 500 g za cenu, která normálně nestačí ani na vaničku. Následovala další bomba, celý vodní meloun za méně než 10 korun za kilo. Výmluvné bylo ticho před ovocným regálem, zákazníci stáli frontu.

Masový výprodej se konal i v doslovném slova smyslu. Kuřecí prsa s kostí chlazená v akci přitáhla davy jako magnet. U uzenin zase vládla šunka výběrová 100 g s cenovkou hluboko pod průměrem. Nechyběl ani silný tahák pro pivaře: Velkopopovický Kozel 11° světlý ležák 6×0,5 l v plechovce za výjimečně nízkou cenu. V některých pobočkách mizely kartony hned po otevření.

Jogurty, sýry, máslo: mléčný ráj

Letáková nabídka pokračovala v duchu „kdo dřív přijde, ten bere“. Řecký jogurt 1,1 kg za 50 korun? Realita! Podobně lákavé bylo i máslo 250 g, které se drželo u ceny, jakou jsme neviděli snad od pandemie. Trhákem mezi sýry byl halloumi 225 g, ideální na gril a to vše ve slevě.

Tohle už nebyla jen akce. To byla výzva k plnění ledniček. Kombinace kvalitních potravin s výraznou slevou donutila zákazníky přepočítávat, co všechno se vejde do mrazáku. A podle ohlasů to většinou nestačilo.

Drogerie a domácnost: ceny pod bodem mrazu

Lidl šel tentokrát i po čistotě a domácím pohodlí. Persil prací prášek 80 dávek / 5,6 kg za zlomek běžné ceny zaujal nejen hospodyňky. Po boku s ním kráčel Silan aviváž 120 dávek, jehož regál často zel prázdnotou už v pátek odpoledne.

Nechyběla ani nabídka kuchyňských doplňků, od sklenic až po úložné boxy. Vše za ceny, které donutily přemýšlet i ty, kteří šli původně jen pro rohlíky. Výrazné slevy zasáhly celou domácnost a potvrdily, že Lidl tentokrát nešetřil vůbec ničím.

Závěr? Kdo se v těchto dnech dostal do Lidlu, ten vyhrál. A kdo přišel pozdě, ten mohl maximálně litovat. Leták od 31. 7. do 3. 8. 2025 se zapsal do historie jako jedna z nejagresivnějších akčních kampaní roku. Všichni teď čekají, co předvede Lidl příště a očekávání jsou sakra vysoká.