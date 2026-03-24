Recept na slané pirohy, které zmizí dřív, než vystydnou
24. 3. 2026 – 13:41 | Magazín | Žaneta Kaczko
Vůně čerstvého kynutého těsta a jarní cibulky je synonymem pro pravé domácí štěstí. Zapomeňte na kupované pečivo a připravte si tyto úžasně nadýchané slané koláče, které se nesmaží v troubě, ale bleskově na pánvi. Provedeme vás krok za krokem přípravou těsta, které je jemné jako dech, a poradíme vám, jaké náplně z nich udělají hvězdu vaší večeře.
Vůně čerstvě usmaženého kynutého těsta patří k těm největším kulinářským radostem. Tyto slané pirohy, které svou strukturou připomínají jemný domácí chléb, jsou ideální volbou pro sytou svačinu, rychlou večeři nebo jako originální pohoštění pro návštěvu. Jejich kouzlo tkví v neuvěřitelně hebkém těstě, které se po skousnutí doslova rozplývá na jazyku.
Zapomeňte na troubu- dnes budeme pracovat s pánví. Právě rychlé osmažení dodá pirohům zlatavou kůrku, zatímco vnitřek zůstane lehký jako obláček.
Co budeme potřebovat?
Na dokonalé kynuté těsto:
- Mléko: 250 ml (vlažné, aby droždí dobře pracovalo)
- Čerstvé droždí: 20 g
- Cukr: 1 polévková lžíce (pro nastartování kvasnic)
- Voda: 3 lžíce
- Vejce: 1 ks
- Máslo: 65 g (změklé)
- Pšeničná hladká mouka: cca 3,5 šálku (prosátá pro větší vzdušnost)
- Sůl: ¾ lžičky
Základní jarní náplň:
- Vejce natvrdo: 10 ks
- Jarní cibulka: 1 pořádný svazek
- Sůl a pepř: podle chuti
Krok za krokem k nadýchanému výsledku
- Příprava kvásku: Droždí rozdrobte do teplého mléka, přidejte lžíci cukru a půl hrnku mouky. Dobře promíchejte a nechte na teplém místě asi 15 minut odpočívat. Jakmile se na povrchu vytvoří bohatá pěna, kvásek je připraven k akci.
- Zpracování těsta: K vzešlému kvásku přidejte vejce, vodu a změklé máslo. Postupně přisypávejte zbývající prosátou mouku se solí. Vypracujte hladké, vláčné těsto, které se nelepí na stěny mísy.
- Čas na kynutí: Mísu vymažte kapkou oleje, vložte do ní těsto, přikryjte čistou utěrkou a nechte hodinu kynout na teplém místě, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
- Druhá fáze: Po hodině těsto jemně prohněťte, abyste z něj vytlačili přebytečný vzduch, a nechte ho pod utěrkou ještě 10-15 minut odpočívat. Tento krok zajistí, že se s těstem bude skvěle pracovat.
- Tvarování a plnění: Těsto rozdělte na malé kuličky a z každé vytvarujte tenčí kolečko. Do středu dejte bohatou porci náplně. Okraje pečlivě spojte a přimáčkněte, aby náplň nevytekla.
- Smažení: Na pánvi rozehřejte rostlinný olej (vyšší vrstvu) a pirohy smažte z obou stran dozlatova. Hotové koláče pokládejte na papírový ubrousek, aby se odsál přebytečný tuk.
-
Jak smažit bez přebytečného oleje: 5 zlatých pravidel
- Teplota je základ: Olej musí být dostatečně rozpálený ještě předtím, než do něj vložíte první koláč. Pokud je olej studený, těsto ho nasaje jako houba. Zkuste test s kouskem těsta- pokud hned začne vesele syčet a obklopí se bublinkami, má správnou teplotu.
- Trik s octem nebo alkoholem: Do syrového těsta při zadělávání přidejte lžíci octa nebo lžíci silného čirého alkoholu (např. slivovice nebo vodky). Nebojte se, alkohol se vypaří a chuť neovlivní, ale vytvoří v těstě bariéru, která zabrání oleji proniknout hluboko do struktury.
- Nepřeplňujte pánev: Smažte raději méně kusů najednou. Pokud jich dáte do pánve příliš mnoho, teplota oleje prudce klesne a pirohy začnou olej pít místo toho, aby se okamžitě zatáhly.
- Práce s ubrouskem: Tohle je klasika, na kterou se často zapomíná. Připravte si talíř s několika vrstvami papírových utěrek a pirohy na ně skládejte ihned po vytažení z pánve. Po minutě je klidně přesuňte na čistý ubrousek, aby se odsála i poslední kapka.
- Prosátá mouka: Prosátá mouka není jen pro parádu. Provzdušněné těsto lépe kyne a vytváří drobné vzduchové kapsy, které při kontaktu s horkým olejem rychle expandují a vytvoří ochrannou krustu.
Experimentujte s náplněmi: 3 variace pro gurmány
Základní vaječná náplň je klasika, ale toto těsto je fantastické v tom, že „unese“ téměř cokoli. Vyzkoušejte tyto varianty:
- Bramborová s cibulkou: Šťouchané brambory smíchané s dozlatova osmaženou cibulkou a špetkou drceného kmínu. Je to levné, syté a neuvěřitelně dobré.
- Zelná se slaninou: Kysané zelí krátce podušené s cibulkou a vyškvařenou slaninou. Ideální pro milovníky výrazných chutí.
- Sýrová se špenátem: Listový špenát orestovaný na česneku smíchaný s nastrouhanou mozzarellou nebo balkánským sýrem.
Tip redakce: Slané pirohy chutnají nejlépe ještě vlažné, kdy je těsto nejkřehčí. Pokud vám zbudou do druhého dne, stačí je krátce prohřát v troubě nebo na suché pánvi.
Dobrou chuť!