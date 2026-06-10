Real neuspěl u Atlética s nabídkou 3,6 miliardy korun za Álvareze
10. 6. 2026 – 10:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalový Real Madrid nabídl městskému rivalovi Atléticu 150 milionů eur (3,6 miliardy korun) za argentinského útočníka Juliána Álvareze.
Šestadvacetiletý mistr světa však dres nezmění. Atlético jeho prodej odmítlo s odkazem na výstupní klauzuli. Ta podle španělských médií činí půl miliardy eur.
Nabídka na Álvarezův přestup byla součástí předvolebních slibů prezidenta Realu Madrid Florentina Péreze před jeho nedělním znovuzvolením. Argentinský hráč přišel do Atlética předloni z Manchesteru City za 95 milionů eur (2,4 miliardy korun) a podepsal smlouvu do roku 2030.
"Bílý balet" zakončil sezonu podruhé za sebou bez velké trofeje. Vedení klubu dnes také oficiálně potvrdilo avizovaný odchod trenéra Álvara Arbeloy, který v lednu nahradil Xabiho Alonsa. Na lavičku Realu by se měl vrátit José Mourinho.