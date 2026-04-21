Real Madrid ve španělské fotbalové lize porazil doma 2:1 Alavés
21. 4. 2026 – 23:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Realu Madrid v 33.kole španělské ligy porazili doma 2:1 Alavés. Z druhého místa ztrácejí šest bodů na vedoucí Barcelonu, která má středeční duel s Vigem k dobru.
Bilbao zdolalo 1:0 Pamplonu, Girona podlehla 2:3 Betisu Sevilla. Mallorca v souboji týmů z druhé poloviny tabulky remizovala 1:1 s Valencií.
Real naplno bodoval po dvou kolech. Ve 30. minutě otevřel skóre zpoza vápna Mbappé, lídr tabulky kanonýrů vstřelil 24. branku v ročníku. Po změně stran na něj stejným způsobem navázala další ofenzivní hvězda "Bílého baletu" Vinícius Júnior. V nastavení pouze snížil Martínez.
Bilbau zařídil výhru po čtvrthodině z dorážky Guruzeta, s osmi góly nejlepší ligový střelec mužstva. Domácí udrželi vedení i po Jauregizarově vyloučení na začátku osmiminutového nastavení. Athletic bodoval po dvou utkáních a posunul se na deváté místo právě před Pamplonu.
Betis po čtvrtečním vypadnutí ve čtvrtfinále Evropské ligy s Bragou zvládl přestřelku v Gironě a vyhrál po pěti soutěžních zápasech. V 80. minutě rozhodl Riquelme, který skóroval ve španělské lize po takřka dvou letech. Betis je v tabulce pátý, Girona jedenáctá.