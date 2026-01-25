Real Madrid dvěma góly Mbappého srazil Villarreal a posunul se do čela tabulky
25. 1. 2026 – 0:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Realu Madrid ve španělské lize zvítězili na hřišti Villarrealu 2:0 a posunuli se do čela neúplné tabulky.
Oba góly dal Kylian Mbappé a suverénně tak kraluje tabulce střelců s 21 góly. Druhý Vedat Muriqi z Mallorky dal o sedm branek méně. Barcelona, která na Real nyní ztrácí dva body, si může prvenství vzít zpět v nedělním domácím zápase s posledním Oviedem.
Mbappé otevřel skóre ve 47. minutě, kdy si našel ve vápně Gueyem sražený centr Viníciuse Júniora. V nastavení francouzského kanonýra ve vlastní šestnáctce fauloval Pedraza a Mbappé penaltu proměnil "vršovickým dloubákem".
Villarreal prohrál druhý zápas po sobě a kvůli horšímu skóre se propadl na čtvrté místo za Atlético Madrid. Na Real ztrácí deset bodů.