Dnes je pondělí 15. června 2026., Svátek má Vít
Počasí dnes 18°C Oblačno

Ráno bylo studené a zítra ještě víc. Brzy ale přijde ostrá změna, hlásí meteorologové

15. 6. 2026 – 8:59 | Magazín | BS

Ráno bylo studené a zítra ještě víc. Brzy ale přijde ostrá změna, hlásí meteorologové
zdroj: Profimedia.cz
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Podle meteorologických předpovědí nás čeká posledních pár chladných dní. Pak s plnou silou vtrhnou tropy.

Kdo včera večer zapomněl zavřít skleník, určitě se budil s nepříjemným pocitem: Dnešní ráno totiž bylo opravdu celkem studené (ve vyšších polohách dokonce mrzlo). A zítra by měla být ještě větší zima. Pak už ale přijde ostrý zlom a příval horkého vzduchu.

„Pondělní ranní teploty se kolem 5 hod. SELČ pohybují nejčastěji v rozmezí 11 až 7 °C. Nejtepleji je na stanici Praha, Klementinum (14,2 °C). Nejchladněji je naopak na stanicích Březník (-2,5 °C), Pohoří na Šumavě (-0,9 °C), Volary, Luční potok (-0,5 °C). Mimo hory má nejnižší teplotu Vyšší Brod (5,0 °C),“ reportovali meteorologové z ČHMÚ.

„Zítřejší ráno bude ještě chladnější, zatímco nejvyšší denní teploty se vrátí k dlouhodobému průměru,“ předpovídají.

Ve druhé polovině týdne ale přijde dlouho avizovaný zlom, teploty vystřelí strmě vzhůru a můžeme čekat pořádná letní vedra, protože k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu.

„Od čtvrtka do konce týdne očekáváme většinou slunečné a horké počasí. Zejména v blízkosti hor se může v odpoledních hodinách objevit výjimečná přeháňka nebo bouřka z tepla. Ranní teploty budou mezi 15 až 11 °C, postupně o víkendu zaznamenáme zejména ve větších městech i tropické noci, nejčastěji mezi 20 až 15 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají zpočátku na 25 až 30 °C, o víkendu postupně na tropických 30 až 35 °C,“ hlásí ČHMÚ.

V neděli by ale měla také dorazit studená fronta, která by měla tropická vedra trochu zmírnit a, podle týdenní předpovědi ČHMÚ, by se začátek příštího týdne měl nést v teplotách sice letních, ale ne pekelných: Příští pondělí i úterý by měla denní maxima činit 27 – 29 °C.

 

Tagy:
počasí předpověď počasí jak bude
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Vláda bude jednat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků

Následující článek

Poprava? Žádný problém. Muže rozstřílela popravčí četa, žil ještě 61 let

Nejnovější články