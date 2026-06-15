Ráno bylo studené a zítra ještě víc. Brzy ale přijde ostrá změna, hlásí meteorologové
15. 6. 2026 – 8:59 | Magazín | BS
Podle meteorologických předpovědí nás čeká posledních pár chladných dní. Pak s plnou silou vtrhnou tropy.
Kdo včera večer zapomněl zavřít skleník, určitě se budil s nepříjemným pocitem: Dnešní ráno totiž bylo opravdu celkem studené (ve vyšších polohách dokonce mrzlo). A zítra by měla být ještě větší zima. Pak už ale přijde ostrý zlom a příval horkého vzduchu.
„Pondělní ranní teploty se kolem 5 hod. SELČ pohybují nejčastěji v rozmezí 11 až 7 °C. Nejtepleji je na stanici Praha, Klementinum (14,2 °C). Nejchladněji je naopak na stanicích Březník (-2,5 °C), Pohoří na Šumavě (-0,9 °C), Volary, Luční potok (-0,5 °C). Mimo hory má nejnižší teplotu Vyšší Brod (5,0 °C),“ reportovali meteorologové z ČHMÚ.
„Zítřejší ráno bude ještě chladnější, zatímco nejvyšší denní teploty se vrátí k dlouhodobému průměru,“ předpovídají.
Ve druhé polovině týdne ale přijde dlouho avizovaný zlom, teploty vystřelí strmě vzhůru a můžeme čekat pořádná letní vedra, protože k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu.
„Od čtvrtka do konce týdne očekáváme většinou slunečné a horké počasí. Zejména v blízkosti hor se může v odpoledních hodinách objevit výjimečná přeháňka nebo bouřka z tepla. Ranní teploty budou mezi 15 až 11 °C, postupně o víkendu zaznamenáme zejména ve větších městech i tropické noci, nejčastěji mezi 20 až 15 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají zpočátku na 25 až 30 °C, o víkendu postupně na tropických 30 až 35 °C,“ hlásí ČHMÚ.
V neděli by ale měla také dorazit studená fronta, která by měla tropická vedra trochu zmírnit a, podle týdenní předpovědi ČHMÚ, by se začátek příštího týdne měl nést v teplotách sice letních, ale ne pekelných: Příští pondělí i úterý by měla denní maxima činit 27 – 29 °C.