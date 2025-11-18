Ranní show dojemná jak nikdy předtím: Patrik Hezucký nepřišel a Leoš Mareš neudržel slzy
18. 11. 2025 – 12:35 | Magazín | Jiří Rilke
O pevném přátelství nelze pochybovat a slavný moderátor nic nepředstíral.
Občas se možná na veřejnosti popíchnou, občas si jeden z druhého dobrosrdečně vystřelí, ale skutečností zůstává, že spolu slavní moderátoři Leoš Mareš a Patrik Hezucký pracují už předlouhá léta.
Pracovní vztah se časem přeměnil ve skutečné přátelství, na čemž samozřejmě není vůbec nic špatného.
Nelze se pak divit, že i Leoš Mareš prožívá zdravotní trápení svého kamaráda skoro tak, jako by se jednalo o něj samotného. A že opravdu nic nepředstírá, jsme mohli slyšet v dnešní ranní show, kam nakonec dorazil právě jen Leoš Mareš, Hezucký se zúčastnit nemohl.
Hezucký zhubl, změnil se mu hlas a skončil (snad přechodně) na vozíčku: „Změna hlasu je zapříčiněna změnou svalového břišního tonusu. Ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy – vše je pod kontrolou lékařů, ovšem způsobuje to problémy s chůzí, takže potřebuji vozík,“ uklidňoval fanoušky ve vyjádření pro Blesk před dvěma týdny.
Doufejme, že se opravdu neděje nic vážnějšího.
„Včera jsme byli na návštěvě u Patrika Hezuckého na jeho chaloupce. Povídali jsme si, děti si hrály a jsme toho plní. Bavili jsme se o tom s Katkou večer i teď ráno, jak to bylo u Patrika moc hezké,“ vyprávěl Leoš v dnešní ranní show.
„Možná to z nás dneska trochu ucítíte. Patrik se moc těšil na vysílání, Katka se s ním včera loučila větou: Připrav si témata. Budeš vysílat. Nakonec dneska vysílat nebude, ale to neznamená, že tu s námi není. Teď mi psal nějaké věci ohledně toho, jak se má, jenom se omlouvá, že nemůže vysílat. Teda on se neomlouvá, já se omlouvám,“ hlásil Mareš bez příkras.
Je nezvyklé, když má i tak ostřílený spíkr jako Mareš problém najít správná slova. V dnešní Ranní show Evropy 2 se ale kolikrát musel na chvíli zastavit a utřídit si rozprchlé myšlenky.
„Včera byl 17. listopad. To je taková věc, co může mít univerzální přesah. Myslíme na tebe, Patriku,“ pokračoval.
Pak se show dovolal člověk, který předchozí den vezl k Hezuckým chlebíčky.
„My jsme byli na návštěvě s Katkou u Patrika Hezuckého. Byli jsme v domečku u něj doma v Čerčanech. Já jsem tam byl i v neděli a včera jsme se tam potkali i s Katkou. Byla tam celá rodina. Ten domeček přetékal štěstím. Najednou se na stole objevily chlebíčky. Teď se nám do ranní show dovolá člověk, co ty chlebíčky přivezl,“ komentoval to dojatý Mareš se slzami na krajíčku.
Na otázku, jak na tom Patrik je doopravdy, odpovídal Leoš s diplomatickou lehkostí: „Myslím si, že to, co se teďka děje, je cítit v éteru mezi námi i bez toho, že se cokoli řekne. Můžu vám říct zprávu, co je aktuální. V 6:37 nám Patrik poslal svoji fotku,“ sdělil.
Při čtení dalších vzkazů od fanoušků, kteří Patrikovi přáli uzdravení a vysílali mu veškerou možnou podporu, už se Leoš neudržel a rozplakal se.
„Píše nám manželka Patrika, že mu je lépe,“ dodal moderátor.