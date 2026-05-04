Rána za ránou. O Ornellu už se zajímá sociálka a dávají od ní ruce pryč další firmy
4. 5. 2026 – 11:14 | Magazín | Jana Strážníková
Skandál nemá konce a klid je v nedohlednu.
Kdyby Ornella Koktová uměla cestovat v čase, dost možná by se přemístila o pár týdnů zpět a vymazala by video, které (nejspíš) omylem nedávno zveřejnil její manžel nemanžel.
Josef Kokta v něm v nepříčetném hněvu častuje malé děti snad úplně nejhoršími nadávkami, které máme v češtině k dispozici. Výjev se sice odehrál už před několika lety, ale stejně zdvihl mandle široké veřejnosti i spoustě celebrit.
A následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Jak velké nakonec budou doopravdy, je samozřejmě ve hvězdách, ale existuje možnost, že Ornella dostane přes prsty minimálně po finanční stránce:
„Společnost dlouhodobě stojí na principech bezpečného a respektujícího přístupu k dětem. Chování a výroky, které se na uniklých záznamech objevily, jsou v přímém rozporu se vším, čemu věříme a co jako značka zastupujeme,“ napsala firma Profimed a rozvázala s Ornellou spolupráci, jak si všiml magazín Super.
„S ohledem na nedávné události naše společnost ukončila spolupráci s Ornellou Koktovou s okamžitou platností. Děkujeme všem, kteří nás kontaktovali, vážíme si vaší loajality,“ následovala firma Golden Life.
„Velmi vnímáme aktuální situaci, která silně rezonuje českým veřejným prostorem, zejména v souvislosti s tématy dětí a rodiny. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli ukončit spolupráci s Ornellou Koktovou. Jako značka stojíme za hodnotami respektu, bezpečí a odpovědnosti,“ přidala se společnost Aqua Angels.
Spolupráci měla podle Blesku zrušit také firma Andos. A to už je soupis, který se přeci jen posčítá a na výdělcích se to pravděpodobně projeví.
Nejedná se navíc o jedinou nemilou dohru: O dění týkajících se Koktových dětí se už z podnětu veřejnosti zajímá sociálka. Oznamovatelé na úřad hlásili nejen vulgární vystupování a fyzické tresty, ale také se přimlouvali za zákaz zveřejňování materiálů s dětmi bez jejich souhlasu, protože to nechává digitální stopu, která se později, až budou děti dospívat, může stát důvodem třeba k šikaně.
„Věc je již v řešení a jsou podnikány kroky v režimu sociálně-právní ochrany dětí. Další postup bude směřován s ohledem na zájem a bezpečí dětí,“ potvrdila pro eXtra.cz. Detaily už ale úřad ze zákona prozradit nesmí, jak upřesnil mluvčí.
Na situaci pak vzápětí reagovala Ornella, která si, zdá se, těžkou hlavu nedělá: „Jestli na nás někdo chce posílat OSPOD, tak si myslím, že OSPOD má z ostudy kabát po těch kauzách, co teď se staly a byly opravdu vážného ražení. A vážně mi přijde trošku mimo řešit čtyři roky staré video, v kterých někdo prostě řekl vulgarity, které jsou strašné a neomluvitelné, ale my jsme našim dětem nic neprovedli,“ má jasno.
„Odmítám, že by naše děti byly týrané. Když se na ně podíváte, jsou to spokojené, mají radost ze života a hlavně mají sebevědomí. To týrané dítě postrádá. Nemá ani jiskru v oku, bojí se. Je ustrašené. A to naše děti fakt nejsou. Tátu milují a i já pro ně dělám maximum, co můžu,“ pokračuje.
„Mrzí mě, že teď se to prezentuje jako nějaké mučení dětí. Vždyť je to přece úplně mimo. Samozřejmě byla velká chyba, co Pepa udělal, a krátce po tom záchvatu ode mě dostal strašnou čočku, ale na druhou stranu: to teď půjdeme po všech lidech s dětmi, budeme se pídit po tom, jestli náhodou někdy nezařvali, jestli jim náhodou nikdy nedali přes zadek?“ uzavřela řečnicky.
Uvidíme, zda se sociálka s jejím úhlem pohledu ztotožní.