Rakouským prezidentem podle volebních prognóz zůstane Alexander Van der Bellen

Dosavadní rakouský prezident Alexander Van der Bellen byl dnes podle prognóz již v prvním kole prezidentských voleb znovu zvolen hlavou státu. Odhad agentury SORA mu přisuzuje 54,6 procenta hlasů a odhad agentury ARGE dokonce 55,9 procenta hlasů.

Osmasedmdesátiletý Van der Bellen, který býval předsedou strany Zelených, byl považován za favorita voleb. Jeho největším rivalem byl kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ), šedesátiletý advokát Walter Rosenkranz, který podle agentury ARGE skončil na druhém místě se ziskem 17,9 procenta hlasů. Na třetím místě se s méně než devíti procenty hlasů podle prognóz umístil 35letý šéf Strany piva Dominik Wlazny následovaný 48letým advokátem Tassilem Wallentinem.

„Přál bych si především pro Rakousko, aby už dnes bylo vše jasné. Pokud to zvládneme dnes, budu mít radost,“ řekl prezident Van der Bellen při odevzdání svého hlasu ve vídeňské volební místnosti.

Největším Van der Bellenovým rivalem byl kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ), 60letý advokát Walter Rosenkranz. Mezi dalšími kandidáty byli 45letý bloger Gerald Grosz, 35letý šéf Strany piva Dominik Wlazny, 69letý majitel továrny na výrobu obuvi Heinrich Staudinger či 48letý advokát Tassilo Wallentin. Mezi kandidáty není žádná žena.

Wlazny je nejmladším z 51 kandidátů, kteří se kdy ucházeli o funkci rakouského prezidenta. Věkovou hranicí pro možnost ucházet se o nejvyšší funkci v zemi je právě 35 let. Van der Bellen sice není nejstarším kandidátem na prezidenta, ale je nejstarším rakouským prezidentem, který se ucházel o znovuzvolení.

Hlasovat mohlo v prezidentských volbách zhruba 6,4 milionu Rakušanů starších 16 let. Až 852 000 oprávněných voličů, tedy zhruba 15 procent, by mohlo hlasovat korespondenčně. Tyto hlasy se budou sčítat až v pondělí, v prognózách ale započítány jsou.

Pokud by se prognózy nepotvrdily a Van der Bellen nezvítězil již v prvním kole voleb, muselo by se konat kolo druhé, které by se uskutečnilo 6. listopadu.

Van der Bellen, který stojí v čele Rakouska od ledna 2017, je dlouhodobě velmi populární. Zemi v minulých letech provedl nejenom úskalími covidu, ale zvládl překonat také několik politických krizí. Za necelých šest let v čele státu jmenoval pět různých vlád. Na rakouské politické scéně představuje proimigrační a proevropský hlas. Je silným stoupencem Evropské unie a evropského federalismu. Během evropské migrační krize zastával názor, že by Evropa měla přijmout uprchlíky ze Sýrie a dalších zemí

Kritikové mu vyčítají, že se příliš drží stranou v každodenní politice a že při posuzování různých událostí používá dvojí metr. Během afér, v nichž jsou zapletení lidovci, se prezident údajně chová zdrženlivěji než při skandálech politiků FPÖ. Van der Bellena s výjimkou FPÖ podporují všechny rakouské parlamentní strany.