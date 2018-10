Rakousko nepřijme globální pakt OSN o migraci. Stírá prý rozdíl mezi legálními a nelegálními migranty

30. 10. 19:35

Sněmovna by mohla novelou o změnách v lékařské posudkové službě odložit zavedení elektronických neschopenek o rok na leden 2020. Při jejím dnešním druhém čtení navrhl odklad poslanec ČSSD Roman Sklenák. Vládní předloha by vyňala posudkové lékaře ze služebního zákona, řídili by se opět zákoníkem práce. Změna by měla usnadnit jejich nábor a umožnit, aby nemuseli odcházet po dosažení 70 let věku.