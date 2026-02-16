Rakouská prokuratura obžalovala muže za přípravu útoku na koncert Swiftové
16. 2. 2026 – 20:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rakouská prokuratura obžalovala jedenadvacetiletého muže z trestných činů souvisejících s terorismem kvůli chystanému útoku na koncert americké zpěvačky Taylor Swiftové v roce 2024.
Informuje o tom dnes agentura APA, podle níž Beranovi A. hrozí až 20 let vězení.
Muž se podle vyšetřovatelů plány útoku zabýval od května 2023 a mimo jiné vyhledával na internetu informace o výbušninách, vyrobil malé množství výbušniny peroxid acetonu (TATP) a opakovaně se pokoušel koupit střelné zbraně a granát. Obžalován je z teroristických trestných činů, členství v teroristické organizaci i dalších deliktů.
Už dříve rakouské úřady uvedly, že Beran A. chtěl v srpnu 2024 zaútočit na jeden z vídeňských koncertů popové hvězdy, a to výbušninou i bodnými zbraněmi. Jeho cílem bylo podle vyšetřovatelů zabít co nejvíce lidí a byl připraven na to, že sám také přijde o život.
Plány se i díky tipu od zahraniční tajné služby podařilo překazit a předloni v srpnu byl Beran A. zadržen. Trojice koncertů Swiftové ve Vídni pak byla zrušena.
V bytě Berana A. ve východorakouském Ternitzu se vedle zbraní či více než 20.000 falešných eur našly také propagandistické islamistické materiály. Obžalovaný podle vyšetřovatelů sám propagandu dál šířil a další lidi povzbuzoval k teroristickým útokům, a to včetně muže, který pak v saúdskoarabské Mekce pobodal několik osob.
Loni v červenci poslal rakouský soud na dva roky do vězení tehdy 18letého přítele Berana A. kvůli členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS).