Radost pro děti i hráče: Action nabízí videohry za cenu, která vypadá jako překlep
9. 7. 2026 – 7:22 | Magazín | BS
Sháníte dárek pro ratolest nebo si snad sami chcete doplnit herní resty? Action nově nabízí hry za cenu, která se jen tak nevidí.
Majitelé konzolí Nintendo Switch jsou s realitou velmi dobře obeznámeni: Zatímco na ostatní platformy není problém často nakupovat starší tituly za zlomek původní ceny, hry na platformu od Nintenda si cenu většinou drží a i starší hry tak běžně stojí přes tisícovku.
Což ale neznamená, že vůbec neexistuje možnost nakoupit zajímavé hry v akci. Jednu takovou právě spustil oblíbený diskontní řetězec Action, který nabízí výběr her na Switch ve formátu „code in box“, tedy krabíčku s kódem ke stažení hry, za skvělých 235 korun.
A pozor, nejedná se o žádný supermarketový výběr nesmyslů a titulů pochybných kvalit, o kterých nikdo nikdy neslyšel. Ne, Action za dvě stovky prodává regulární tříáčkovou herní produkci. V nabídce najdete například:
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Mario + Rabbids Sparks of Hope: Vynikající tahová strategie, která spojuje svět Super Maria s šílenými králíky z dílny Ubisoftu. Hra získala obrovské uznání kritiků za propracovanou hratelnost a nádhernou grafiku. Najít takový hit, který se na eShopu stále prodává za násobky této ceny, za 235 Kč je v podstatě krádež za bílého dne. Metascore: 85.
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Sonic Superstars: Také velmi povedený úlovek. 2D dobrodružství legendárního modrého ježka od Segy nasbíralo Metascore 73, vyšlo teprve nedávno a na ostatních platformách i v obchodech si stále drží cenovku přesahující tisíc korun.
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WRC 9 The Official Game: Action nemyslel jen na děti. Za dvě stovky tu pořídíte i plnohodnotný oficiální rallye simulátor, který fanouškům motorsportu nabídne desítky hodin zábavy a výborný jízdní model. Hru opět chválila i světová kritika: Metascore 81.
A pokud hledáte ideální zábavu pro děti, oficiální nabídka odhaluje celou řadu drahých licencovaných značek – od bojovky Nickelodeon All-Star Brawl 2, přes závodní DreamWorks All-Star Kart Racing, klasické Šmouly 2, až po sportovní šílenství Looney Tunes: Wacky World of Sports.
Pokud se tedy půjdete příště podívat po sprchovém gelu nebo nových utěrkách, rozhodně se nezapomeňte zastavit i v sekci multimédií. I když je nabídka na každé prodejně jiná a vyžaduje trochu trpělivosti, ulovit relativně nového Sonica nebo áčkového Maria na Switch za zlomek jejich běžné ceny, je příležitost, kterých je na Switchi jak šafránu.