Dnes je čtvrtek 9. července 2026., Svátek má Drahoslava
Počasí dnes 22°C Oblačno

Radost pro děti i hráče: Action nabízí videohry za cenu, která vypadá jako překlep

9. 7. 2026 – 7:22 | Magazín | BS

Radost pro děti i hráče: Action nabízí videohry za cenu, která vypadá jako překlep
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Sháníte dárek pro ratolest nebo si snad sami chcete doplnit herní resty? Action nově nabízí hry za cenu, která se jen tak nevidí.

Majitelé konzolí Nintendo Switch jsou s realitou velmi dobře obeznámeni: Zatímco na ostatní platformy není problém často nakupovat starší tituly za zlomek původní ceny, hry na platformu od Nintenda si cenu většinou drží a i starší hry tak běžně stojí přes tisícovku.

Což ale neznamená, že vůbec neexistuje možnost nakoupit zajímavé hry v akci. Jednu takovou právě spustil oblíbený diskontní řetězec Action, který nabízí výběr her na Switch ve formátu „code in box“, tedy krabíčku s kódem ke stažení hry, za skvělých 235 korun.

Mohlo by vás zajímat

A pozor, nejedná se o žádný supermarketový výběr nesmyslů a titulů pochybných kvalit, o kterých nikdo nikdy neslyšel. Ne, Action za dvě stovky prodává regulární tříáčkovou herní produkci. V nabídce najdete například:

  • Mario + Rabbids Sparks of Hope: Vynikající tahová strategie, která spojuje svět Super Maria s šílenými králíky z dílny Ubisoftu. Hra získala obrovské uznání kritiků za propracovanou hratelnost a nádhernou grafiku. Najít takový hit, který se na eShopu stále prodává za násobky této ceny, za 235 Kč je v podstatě krádež za bílého dne. Metascore: 85.

  • Sonic Superstars: Také velmi povedený úlovek. 2D dobrodružství legendárního modrého ježka od Segy nasbíralo Metascore 73, vyšlo teprve nedávno a na ostatních platformách i v obchodech si stále drží cenovku přesahující tisíc korun.

  • WRC 9 The Official Game: Action nemyslel jen na děti. Za dvě stovky tu pořídíte i plnohodnotný oficiální rallye simulátor, který fanouškům motorsportu nabídne desítky hodin zábavy a výborný jízdní model. Hru opět chválila i světová kritika: Metascore 81.

A pokud hledáte ideální zábavu pro děti, oficiální nabídka odhaluje celou řadu drahých licencovaných značek – od bojovky Nickelodeon All-Star Brawl 2, přes závodní DreamWorks All-Star Kart Racing, klasické Šmouly 2, až po sportovní šílenství Looney Tunes: Wacky World of Sports.

Pokud se tedy půjdete příště podívat po sprchovém gelu nebo nových utěrkách, rozhodně se nezapomeňte zastavit i v sekci multimédií. I když je nabídka na každé prodejně jiná a vyžaduje trochu trpělivosti, ulovit relativně nového Sonica nebo áčkového Maria na Switch za zlomek jejich běžné ceny, je příležitost, kterých je na Switchi jak šafránu.

Mohlo by vás zajímat

Tagy:
hry sleva videohry akce levné Action
Zdroje:
Vlastní, Action
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

LEGO šokovalo svět. Z kostek postavilo auto, které uhání přes 110 km/h

Nejnovější články