Řada zemí EU uznala Guaidóa hlavou Venezuely, přidalo se i Česko

14:14

Představitelé městských částí, kterých se dotkne případná výstavba vládní čtvrti u konečné metra C v Letňanech, považují za nutné nejprve vypracovat územní studii. Měla by zmapovat možnosti rozvoje širokého území. Do konce týdne se starostové Prahy 9, Letňan, Kbel a Čakovic sejdou s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Novinářům to řekli starostové dotčených městských částí po pondělním společném jednání.