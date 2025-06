Půvabná moderátorka vysvětlila odloženou svatbu: "Místo ranních nevolností mám celodenní"

25. 6. 2025

Plánování svatby muselo na chvíli ustoupit do pozadí, priority jsou momentálně jinde.

Půvabná moderátorka Michaela Ochotská se měla vdávat, nedávno ale prozradila, že veselka bude muset počkat.

Nejedná se o žádné zataženo na obzoru, po boku fešného záchranáře Davida září štěstím víc než kdy dřív, jenže spolu také ještě k tomu čekají potomka a těhotenství dává Míše co proto.

„David je úžasný člověk a neskutečný partner, kdybych ho neměla vedle sebe, nevěřila bych, že může takový chlap vůbec existovat. Je pozorný, vtipný, chytrý, výborně vaří… poprvé ve vztahu cítím, že on je ten, o kterého se můžu opřít a spolehnout se na něj v jakékoli situaci,“ chválí svého partnera.

Líbí se jí také Davidův vztah se synem Andym, kterého má z předchozího manželství s tenistou Rosolem: „A jako tatínek bude určitě skvělý, přebalovaní ještě sice netrénuje, ale vidím, jak krásný vztah má s Andym, a to je pro mě jako mámu ten největší dar,“ švitoří Míša.

Těhotenství tak či tak není žádný med: „Začátky byly trošičku divoké, neboť ranní nevolnosti se protáhly na celodenní, ale to v prvním trimestru bývá, s Andym to bylo stejné. Teď už se cítím dobře a užívám si to,“ prozradila moderátorka.

„Svatbu jsme opravdu posunuli. Tím, že jsem těhotná už jednou byla, svatbu mám také za sebou, tak vím, co všechno to obnáší, a svatbu bych si chtěla užít jako netěhotná. Jsem často unavená, taky se dostavují nevolnosti a v takovém období dělat svatbu by asi nebylo úplně příjemné,“ vysvětluje současné plány půvabného páru.