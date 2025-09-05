Putin uvedl, že vojska NATO na Ukrajině by byla pro Rusko legitimním cílem
5. 9. 2025 – 10:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vojska NATO na Ukrajině by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku, řekl dnes ruský prezident Vladimir Putin.
Ve čtvrtek na jednání v Paříži podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona část spojenců Ukrajiny přislíbila, že se v případě dojednání míru s Ruskem zapojí do zajištění ukrajinské bezpečnosti na zemi, moři i ve vzduchu.
"Pokud se tam (na Ukrajině) nějaká vojska objeví, zejména nyní, během vojenských operací, budeme vycházet z toho, že jde o legitimní cíle k ničení," řekl Putin podle agentur na ekonomickém fóru ve Vladivostoku.
Bezpečnostní záruky by podle něho po uzavření míru byly potřebné nejen pro Ukrajinu, ale i pro Rusko. Znovu za naprosto nepřijatelnou označil možnost, že by Ukrajina vstoupila do NATO. Pokud se najde trvalé řešení konfliktu na Ukrajině, nebude podle šéfa Kremlu nutné, aby v této zemi jednotky západních zemí byly rozmístěny. "Budeme respektovat bezpečnostní záruky, které samozřejmě musí být pro Rusko i pro Ukrajinu," řekl Putin. Zdůraznil, že "Rusko bude tyto dohody bezpochyby dodržovat".
Ruská armáda v rozporu s mezinárodním právem Ukrajinu napadla na Putinův rozkaz v únoru 2022. Od té doby ruské útoky na Ukrajině každodenně mají za následek smrt a zranění civilistů i obrovské materiální škody. Miliony Ukrajinců byly nuceny opustit své domovy.