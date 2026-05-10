Putin řekl novinářům, že se podle něj chýlí konflikt na Ukrajině konci
10. 5. 2026 – 6:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci, uvedla ruská státní agentura TASS.
Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
Válku na Ukrajině začala ruská invaze v únoru 2022. Invazi nařídil právě Putin, čímž rozpoutal největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války.
"Myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci," řekl Putin novinářům o válce na Ukrajině. Putin hovořil v Kremlu poté, co Rusko uspořádalo oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.
Putin dále uvedl, že věří, že Rusko nakonec normalizuje vztahy s mnoha západními zeměmi. "Nakonec vztahy s mnoha zeměmi, které se nyní snaží vztahy s námi démonizovat, obnovíme. Čím dříve se tak stane, tím lépe – jak pro nás, tak v tomto případě i pro evropské země," řekl novinářům. Deník Financial Times ve čtvrtek informoval, že se lídři Evropské unie připravují na potenciální rozhovory s Moskvou.
Ruský prezident dnes také oznámil, že je připraven se setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Učinil tak v reakci na vzkaz, který mu od Zelenského předal slovenský premiér Robert Fico. Jednání však Putin podmínil dosažením trvalé mírové dohody.