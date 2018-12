Putin řeční před novináři, jednáni o osvobození ukrajinských námořníků odmítá

Ústavní činitelé by měli vážně přistupovat ke zprávám zpravodajských služeb a jejich doporučení by v zájmu zajištění bezpečnosti měli naplňovat. Horní komora ve čtvrtek tuto výzvu všem ústavním činitelům přijala bez toho, aby ji adresovala někomu konkrétnímu. Rozhodla však o ní týden poté, co prezident Miloš Zeman zkritizoval práci Bezpečnostní informační služby.

Policie odložila trestní oznámení prezidenta Miloše Zemana na brněnského politika Svatopluka Bartíka. Uvedla to Česká televize. Bartík loni prohlásil, že má Zeman rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Podle Nekuly je rozhodnutí nepravomocné. Pražský hrad proti němu podá stížnost. Lhůta pro podání by měla uplynout mezi svátky. Hrad politikovo tvrzení odmítal.

Elektronické neschopenky budou plně zavedeny až od roku 2020 . Senát ve čtvrtek tento roční odklad schválil. Zároveň umožnil také to, že posudkoví lékaři nebudou podléhat služebnímu zákonu, a nebudou tak muset odcházet po dosažení 70 let věku. Změny má přinést novela, nyní jí dostane k podpisu prezident.

Francie bude i nadále vojensky působit v Sýrii . Řekla to dnes ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová, která reagovala na středeční oznámení o stažení amerických sil. Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová na twitteru uvedla, že Islámský stát (IS) byl v Sýrii oslaben, ale stále v Sýrii je. Podle Londýna nebyl Islámský stát zdaleka poražen.

Vláda bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) informovat 11. ledna parlamentní strany o tom, které zákony bude třeba přijmout do konce března v případě tzv. tvrdého brexitu mezi Evropskou unií a Británií. Babiš to ve čtvrtek řekl senátorům, když je informoval o výsledcích posledního summitu Evropské unie.

Ruský prezident Vladimir Putin v úvodu své čtvrteční tiskové konference opět zdůrazňoval úspěchy ruské ekonomiky. Vyzdvihl růst hrubého domácího produktu (HDP) za 10 měsíců roku 2018 o 1,7 procent (s prognózou 1,8 procenta za celý rok), zvýšení reálných příjmů obyvatelstva o 0,5 procenta, anebo to, že průměrná předpokládaná délka života v Rusku se letos "trochu" prodloužila na 72,9 roku. Naopak inflace v posledních měsících měsících vzrostla a zřejmě překoná roční míru ve výši čtyř procent.

Ruský prezident Vladimir Putin v úvodu své čtvrteční tiskové konference opět zdůrazňoval úspěchy ruské ekonomiky. Vyzdvihl růst hrubého domácího produktu (HDP) za 10 měsíců roku 2018 o 1,7 procent (s prognózou 1,8 procenta za celý rok), zvýšení reálných příjmů obyvatelstva o 0,5 procenta, anebo to, že průměrná předpokládaná délka života v Rusku se letos "trochu" prodloužila na 72,9 roku. Naopak inflace v posledních měsících měsících vzrostla a zřejmě překoná roční míru ve výši čtyř procent.

Správa londýnského letiště Gatwick v noci na čtvrtek uzavřela veškerý letový provoz, protože nad letištěm se objevily dva neznámé drony. Oznámila to agentura AP. Všechny lety byly zrušeny, což v období před vánočními svátky na druhém nejvyužívanějším letišti v Británii způsobilo vážné problémy.

Správa londýnského letiště Gatwick v noci na čtvrtek uzavřela veškerý letový provoz, protože nad letištěm se objevily dva neznámé drony. Oznámila to agentura AP. Všechny lety byly zrušeny, což v období před vánočními svátky na druhém nejvyužívanějším letišti v Británii způsobilo vážné problémy.

Nemocnice Frýdlant přestane zajišťovat akutní chirurgickou péči, v pátek zavírá akutní lůžka chirurgie a gynekologie. Pacienti budou muset do Liberce. Mezi svátky budou ve Frýdlantu fungovat jen ambulance. Jak bude péče vypadat v roce 2019, není jasné. Už dříve nemocnice oznámila, že akutní péči od roku 2019 zajišťovat nebude, nabízet chce jen plánované operace. Tomu ale brání uzavření operačních sálů kvůli nedávné otravě krve u devíti operovaných pacientů . Jeden je stále ve vážném stavu na ARO v Liberci.

zákona hrozit pokuta 100 tisíc korun, při opakovaném přestupku až milion korun a 10 let zákazu činnosti. Zákon, který nyní odeslalo ministerstvo zdravotnictví do připomínkového řízení, počítá také s odpovědností za způsobenou škodu nebo povinným vedením dokumentace.

Tokijský soud ve čtvrtek překvapivě neprodloužil vazbu bývalého šéfa automobilky Nissan Motor Carlose Ghosna obviněného z finančních pochybení. Oznámila to agentura Reuters. Ghosn, stejně jako další zadržený vysoký manažer Greg Kelly, tak mohou brzy vyjít z vězení.

Tokijský soud ve čtvrtek překvapivě neprodloužil vazbu bývalého šéfa automobilky Nissan Motor Carlose Ghosna obviněného z finančních pochybení. Oznámila to agentura Reuters. Ghosn, stejně jako další zadržený vysoký manažer Greg Kelly, tak mohou brzy vyjít z vězení.

Odtahová služba pracuje na odstranění nehody tří nákladních aut, která se ráno střetla na silnici I/38 za obcí Štoky na Havlíčkobrodsku. Jeden vůz se převrátil a vysypal se z něj náklad zeleniny. Další dva zůstaly na kolech, ale na silnici se dostala část nákladu barev, bude nutné jej přeložit, řekl Petr Endrle ze firmy Pretol zajišťující odtah. Dle jeho odhadu mohou práce trvat do 13:00. Místo vedoucí na dálnici D1 je průjezdné kyvadlově. Dle Ředitelství silnic a dálnic je kolona asi čtyřkilometrová a řidiči se zdrží přibližně hodinu.

Za obcí Štoky na Havlíčkobrodsku se ve čtvrtek ráno střetla tři nákladní vozidla. Silnice I/38, která přivádí dopravu na 112. kilometr dálnice D1, byla téměř dvě hodiny neprůjezdná. Od 06:40 je průjezdný jeden jízdní pruh a provoz řízen kyvadlově. Prioritou policie je místo co nejdříve zprůjezdnit kvůli pokračování prací na problémovém úseku dálnice mezi 90. a 104. kilometrem.

Za obcí Štoky na Havlíčkobrodsku se ve čtvrtek ráno střetla tři nákladní vozidla. Silnice I/38, která přivádí dopravu na 112. kilometr dálnice D1, byla téměř dvě hodiny neprůjezdná. Od 06:40 je průjezdný jeden jízdní pruh a provoz řízen kyvadlově. Prioritou policie je místo co nejdříve zprůjezdnit kvůli pokračování prací na problémovém úseku dálnice mezi 90. a 104. kilometrem.

Spojené státy dnes zavedly nové protiruské sankce namířené proti skupině agentů vojenské rozvědky, obviněné z vměšování do amerických prezidentských voleb . Ministerstvo financí USA zároveň oznámilo, že ruší sankce vyhlášené dříve proti třem firmám ruského oligarchy Olega Děripasky. Sám Děripaska v sankčním režimu zůstává.

19. 12. 20:30