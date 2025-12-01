Putin recipročně zrušil víza čínským turistům, zatím na rok
1. 12. 2025 – 10:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin zrušil víza pro turisty z Číny, oznámila dnes ruská média.
Už dříve tak učinila Čína pro ruské občany. Opatření má platit do 14. září 2026. Podle agentury Interfax jde o roční zkušební provoz; první ruští turisté navštívili Čínu bez víz v polovině září. Peking a Moskva se sbližují na pozadí ruské války proti Ukrajině a souvisejících západních sankcí vůči Rusku.
Podle Putinova dekretu smějí čínští občané kvůli turistice či obchodu přicestovat do Ruska na nejvýše 30 dní či bez víz uskutečnit tranzit přes Rusko jen s běžným pasem. Opatření se netýká zájemců o práci, studium či trvalý pobyt v Rusku, ani řidičů mezinárodní silniční dopravy či novinářů při pracovních cestách. Už v září přijala analogické opatření čínská strana.
Ředitelka sdružení ruských cestovních kanceláří Maja Lomidzeová podle agentury TASS odhadla, že počet čínských turistů v Rusku se v důsledku zvýší nejméně o 30 procent, hlavně v pohraničí na ruském Dálném východě. Další expert Alexandr Bragin dokonce předpokládá, že dlouho očekávané zrušení víz by mohlo zdvojnásobit počet čínských turistů v Rusku, kde je lákají velkoměsta jako Moskva a Petrohrad či historicky atraktivní turistické lokality typu Suzdal.
Loni Rusko navštívilo při zájezdech cestovních kanceláří čtyřikrát více čínských turistů než předchozí rok, skoro 850.000 oproti necelým 200.000 v roce 2023. Loni do Ruska celkem přicestovalo 1,2 milionu Číňanů a do Číny se vydalo 1,6 milionu Rusů. Letos v prvním čtvrtletí přicestovalo 106.700 čínských občanů, napsal časopis Forbes ve své ruské verzi.