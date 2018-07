Putin prý navrhl Trumpovi referendum o Donbasu. Ten ho zve do Bílého domu

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Politickou debatu v USA rozbouřenou dohady o výsledcích helsinského summitu v pátek ještě víc rozjitřila informace o pozvání ruského vůdce Vladimira Putina do Bílého domu, které měl do Moskvy předat bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton. Zpráva zaskočila americké politiky, špičky zpravodajských služeb a zřejmě i Moskvu, která ještě ve čtvrtek dávala najevo, že o dalším rusko-americkém summitu nic neví.

Datum budoucího summitu nebylo upřesněno, americká média ale nevylučují, že by se mohl uskutečnit během zářijové schůze Valného shromáždění OSN. Podle agentury AP by se státníci měli sejít v Bílém domě. Trump, který na twitteru označil helsinské setkání s Putinem za "velký úspěch", veřejnosti vzkázal, že se na druhou oficiální schůzku s ruským vůdcem těší.

S první váhavou reakcí Ruska na americké pozvání pro Putina přišel ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov. O summitu, který se podle Bílého domu už připravuje, prý Antonov nic neví, Rusko je ale podle něj připraveno o nové schůzce jednat. Bezprostřední okolí prezidenta Vladimira Putina zatím mlčí.

O obsahu prvního summitu v Helsinkách média i politici v USA stále jen spekulují. Moskva dnes nicméně potvrdila informaci o tom, že Putin Trumpovi navrhl uspořádat referendum v separatisty ovládaných oblastech Donbasu, které by pomohlo vyřešit konflikt na východě Ukrajiny. Stanovisko Kyjeva je nejasné, podle agentury Reuters se předpokládá, že Ukrajina, stejně jako její evropští spojenci, návrh odmítne.

Trump svůj postup na summitu ve Finsku se stále větší energií obhajuje. Na twitteru oznámil, že se kromě Ukrajiny jednalo o zastavení terorismu, bezpečnosti pro Izrael, jaderném nešíření, kybernetických útocích, obchodu, míru na Blízkém východě a o Severní Koreji. "Otázek kolem těchto problémů je mnoho, některé jsou snadné, jiné těžké. Ale VŠECHNY lze vyřešit!" napsal prezident.

Podle Trumpova prohlášení úspěch summitu v Helsinkách kalí jen "prolhaná média, skuteční nepřátelé lidu". Hlava státu k nim tradičně řadí list The New York Times, který dnes napsal, že Donald Trump byl ještě před loňskou inaugurací informován o osobní odpovědnosti Putina za ruské vměšování do amerických prezidentských voleb. Podle očitých svědků se Trump tehdy zdál být "se zdráháním přesvědčen".

Zpráva newyorského listu přišla poté, co Trump v Helsinkách vměšování Ruska de facto popřel, aby po návratu do USA prohlásil, že za zprávami amerických tajných služeb o ruském vměšování stojí.

Zpravodajský server Politico dnes napsal, že v důsledku "tragického výkonu" Trumpa na summitu v Helsinkách nálada mezi poradci v Bílém domě klesla na samé dno. Přestože prezident své výroky o oprávněnosti Putinových argumentů "technicky opravil", poradci se obávají, že Trump ruskému tvrzení o nevměšování do amerických voleb skutečně věří.

Členové prezidentského týmu, kteří zvažovali odchod možná někdy po listopadových kongresových volbách, podle amerického serveru začínají velmi vážně uvažovat o tom, že své plány uspíší.