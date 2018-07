Putin prý navrhl Trumpovi referendum o Donbasu. Nepodléhejte iluzím, zní z Kyjeva

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Ruský prezident Vladimir Putin při pondělní schůzce svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi navrhl uspořádat referendum v separatisty ovládaných oblastech Donbasu, které by pomohlo vyřešit konflikt na východě Ukrajiny, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje. Trump prý žádal Putina, ať tento plán veřejně nerozhlásí, aby si jej mohl promyslet. The New York Times též píše, že Trump věděl, že Putin nařídil kybernetické útoky s cílem ovlivnit americké prezidentské volby.