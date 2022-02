Putin přislíbil, že se vyvaruje dalšího vyostření situace na Ukrajině, oznámil Macron

Emmanuel Macron podle svých slov obdržel od Putina příslib, že ve sporu Moskvy a Západu ohledně Ukrajiny nebude následovat „zhoršení nebo vyostření“.

Pondělní jednání francouzského prezidenta Macrona s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem v Kremlu pomohlo předejít dalšímu zhoršení bezpečnostní krize kolem Ukrajiny - francouzský státník to dnes podle agentur Reuters a AFP řekl novinářům.

Francouzský prezident dodal, že považuje za splněný svůj cíl zabránit další eskalaci a dát prostor novým vyhlídkám. Dnešní prohlášení před novináři Macron učinil v letadle na cestě z Moskvy do Kyjeva, kde se setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba k dnešnímu plánovanému jednání v Kyjevě sdělil, že Ukrajina se na debatu s francouzským lídrem těší, ale že se nenechá přimět, aby překročila limity, které si stanovila. „Jsme otevřeni dialogu, ale nepůjdeme přes svoji červenou čáru a nikomu nedovolíme, aby nás k tomu donutil,“ řekl Kuleba.

Solidarita Ukrajině

Zatímco Macron jednal s Putinem, ministři zahraničí České republiky, Slovenska a Rakouska se vydali na návštěvu Ukrajiny.

Společnou cestou na Ukrajinu ministři vyjádřili podporu politické nezávislosti této země, prohlásil v Kyjevě šéf české diplomacie Jan Lipavský. Zopakoval, že ruské požadavky, aby se NATO zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát aliance, jsou nepřijatelné.

„Přivezli jsme jasnou zprávu: vyjadřujeme solidaritu Ukrajině i podporu její politické nezávislosti,“ řekl Lipavský. Kyjev si podle něj musí sám vybrat, zda se přiblíží Severoatlantické alianci a Evropské unii. „Ruské požadavky týkající se Ukrajiny nemohou být předmětem diskuse,“ dodal.

Lipavský druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny, kam se vydal se svými kolegy ze Slovenska a Rakouska Ivanem Korčokem a Alexanderem Schallenbergem. Ráno absolvoval jednání s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem a setkal se také se zástupci Krymských Tatarů, odpoledne by měl hovořit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků. Vyvolalo tím obavy Kyjeva i Západu, že připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Moskva popírá, že má v plánu sousední zemi napadnout, a tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od Spojených států a NATO žádá Rusko kromě jiného záruku, že aliance nepřijme Ukrajinu za svého člena a nebude tak zvyšovat svoji přítomnost v ruské blízkosti. Česká vláda stejně jako NATO či Spojené státy tento požadavek odmítá.

Představitelé členských zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance se v posledních dnech střídají na Ukrajině v rychlém sledu. V úterý přicestovala do Kyjeva také šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková, která má rovněž v plánu navštívit konfliktní oblast na východě země. Z Moskvy dnes do Kyjeva přilétá francouzský prezident Emmanuel Macron, který bude jednat se svým ukrajinským protějškem Zelenským. Ve středu zavítá do ukrajinské metropole polský ministr zahraničí Zbiginiew Rau.