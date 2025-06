Putin je ochoten jednat s kancléřem Merzem, pokud mu zatelefonuje

19. 6. 2025 – 12:51

Ruský prezident Vladimir Putin je ochoten jednat s německým kancléřem Friedrichem Merzem, pokud mu zavolá.

Putin rovněž podle agentury Reuters zpochybnil možnost, že by Německo mohlo být prostředníkem v řešení konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem. Uvedl také, že pokud by Německo dodalo Ukrajině střely s plochou dráhou letu Taurus, považovalo by to Rusko za přímé zapojení Německa do války. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, a to i díky západní pomoci včetně té německé.

"Pokud spolkový kancléř chce zavolat a jednat, už jsem to řekl mnohokrát, tak my neodmítáme žádný kontakt. Jsme k tomu vždy otevřeni," řekl Putin. Poznamenal, že to byli evropští partneři, kdo s Ruskem přerušil kontakt. "V určitém okamžiku, když se naši evropští partneři rozhodli uštědřit nám strategickou porážku na bojišti, tak tyto kontakty sami zastavili," uvedl.

Putin dále řekl, že pochybuje o tom, že by Německo mohlo jako prostředník přispět k jednáním s Ukrajinou více než Spojené státy. "Prostředník musí být neutrální. A když vidíme německé tanky a leopardy na bojišti a nyní hledíme na to, že spolková republika zvažuje dodání taurusů k útokům na ruské území s využitím nejen techniky, ale i důstojníků bundeswehru, tak to samozřejmě vyvolává otázky," uvedl Putin.

Ukrajina od Německa získala tanky Leopard a má rovněž zájem o střely Taurus, které ale Berlín zatím poskytnout odmítá. Pokud by je Berlín Ukrajině předal, považovalo by to Rusko podle Putina za přímé zapojení Německa do války.