Pumpičkám odzvonilo. Action za 199 korun prodává přístroj, který všechno nafoukne sám a bez kabelů
16. 6. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Už žádné rudnutí do pekelné rudé při foukání ručně. Malý pomocník, který všechno nafoukne za vás a sám, stojí méně než jeden oběd.
Léto už je prakticky tady a s ním i některé méně příjemné aspekty výletů k vodě či lenošení u bazénu. Nekonečné, vyčerpávající foukání, které zná každý, kdo kdy chtěl použít jakékoliv lehátko nebo třeba člun.
A kdo si někdy zkusil v brutálním horku, rudý v tváři s vrzající pumpičkou (nebo ještě hůř, vlastními plícemi) naplnit obří plameňáky či kempingové matrace, jistě dá za pravdu, že takový zážitek opravdu stačí jen jednou.
Naštěstí už ho ale opakovat nemusíte. Na trhu už sice samozřejmě nějakou dobu existují i přenosné kompresory, které práci odvedou za vás, ale u nich zase spoustě lidí celkem očekávatelně překáží cena: Vyjdou klidně na tisícovku, a to už se člověku moc platit nechce, obzvlášť když ví, že bude potřebovat něco nafouknout tak třikrát za léto.
Do této mezery na trhu ale nyní vstupuje oblíbený diskontní řetězec Action, který nabízí elegantní řešení: Bezdrátovou elektrickou pumpičku za velmi příznivých 199 korun.
Co za dvě stovky dostanete? Nečekejte obří hučící kompresor na foukání pneumatik od traktoru. Přístroj od značky Froyak je navržen s ohledem na maximální přenosnost. Je tak malý (11 x 5,5 x 8 cm), že ho bez problémů schováte do dlaně, do plážové tašky nebo do přihrádky v autě.
Největší předností je nezávislost na kabelech: Přístroj má integrovanou baterii, která se nabíjí přes moderní standard USB-C. Dobít ho tak můžete třeba z notebooku či z powerbanky na pláži.
Součástí balení je také několik různých nástavců, které by si měly poradit se všemi typy standardních ventilků bazénů, plaveckých kruhů, hraček do vody i třeba obřích lehátek.
Stejně jako u každého levného přístroje z diskontu, i zde platí, že je potřeba mít realistická očekávání. Baterie není bezedná. Starší model vydržel na jedno plné nabití pumpovat přibližně 15 minut v kuse, zde situace nebude o moc jiná. Průtok vzduchu ale činí 210 litrů za minutu, což je ve výsledku dostačující na nafouknutí několika běžných lehátek a kruhů.
Samozřejmě se také nejedná o profesionální nářadí pro autoservis (autoventilek s ním nenafouknete), ale to ani nemá být. Za 199 dostanete malého, ale šikovného pomocníka, který vám ušetří litry potu při otrockém pumpování a z otravné rutiny udělá záležitost, kterou můžete jen bez práce sledovat z povzdálí při srkání koktejlu.
A z takového úhlu pohledu se jedná o nejspíš jednu z nejpraktičtějších letních investic.