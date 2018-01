Puigdemontovo dilema: Buď bude premiér doma, nebo vůbec, dupl si Madrid

Španělská centrální vláda si ponechá kontrolu nad správou Katalánska, jestliže kandidát na premiéra Carles Puigdemont bude opět zvolen do funkce a chtěl by vést regionální vládu z Bruselu, kde nyní pobývá. Oznámil to v pondělí španělský premiér Mariano Rajoy, podle něhož Madrid akceptuje pouze takovou katalánskou vládu, jejíž premiér bude úřadovat ve své vlasti.