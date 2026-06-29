Ptáci v těchto dnech bojují o přežití. Přitom jim může pomoci téměř každý
29. 6. 2026 – 10:20 | Magazín | Žaneta Kaczko
Extrémní vedra neohrožují pouze lidi a domácí zvířata. Vysoké teploty představují značnou zátěž také pro volně žijící ptáky, kteří ve městech i zahradách často bojují s nedostatkem vody a stínu. Pomoci může i zdánlivá maličkost.
Lidé během tropických dnů hledají stín, nosí s sebou láhev s vodou a omezují pobyt venku. Na opeřené obyvatele měst a zahrad se ale často zapomíná. Současné vlny veder představují pro mnoho druhů ptáků období, kdy rozhodují i zdánlivé maličkosti, například miska s čerstvou vodou ve stínu.
V horkých dnech není neobvyklé zahlédnout ptáka sedícího s otevřeným zobákem. Mnoho lidí se v takové chvíli obává, že zvíře trpí nebo je zraněné. Podle odborníků ale nejde automaticky o důvod k zásahu. Ptáci totiž podobně jako psi regulují tělesnou teplotu dýcháním a otevřený zobák může být při vysokých teplotách běžnou reakcí.
Existují však situace, kdy už mohou být ve vážných problémech. Varovným signálem je například neschopnost odletět, ztráta rovnováhy, apatie, svěšená křídla nebo situace, kdy pták zůstává dlouhou dobu nehybně sedět na neobvyklém místě. V takovém případě odborníci doporučují přesunout zvíře do stínu, zajistit mu klid a kontaktovat záchrannou stanici pro volně žijící živočichy.
Odborníci zároveň upozorňují, že snaha pomoci může někdy situaci zhoršit. Pokud pták pouze sedí s otevřeným zobákem, ale reaguje na okolí a dokáže odletět, není zpravidla důvod ho chytat nebo přenášet. Zbytečný kontakt představuje pro volně žijící zvířata další stres. Pomoc je na místě především tehdy, pokud je pták apatický, nereaguje, padá nebo zjevně není schopen letu.
Mimořádně náročné podmínky panují během vln veder zejména ve městech, kde bývají odkázáni na minimum přirozených zdrojů. Beton, asfalt a budovy akumulují teplo a vytvářejí takzvané tepelné ostrovy, kde mohou být teploty výrazně vyšší než v okolní krajině. Pro drobné pěvce, jako jsou sýkory, vrabci nebo rehek domácí, pak představuje dostupnost vody a stínu doslova otázku přežití. Lidé tak mohou pomoci i velmi jednoduchým způsobem- obyčejné pítko umístěné ve stínu může během tropických dnů sehrát překvapivě důležitou roli.
Stačí umístit na balkon, terasu nebo do zahrady mělkou nádobu s čistou vodou. Ideální je postavit ji do stínu a vložit do ní několik kamenů nebo štěrku, aby se ptáci mohli bezpečně postavit a vykoupat. Vodu je přitom potřeba pravidelně měnit, protože se během horkých dnů rychle zahřívá a může se stát zdrojem bakterií.
Pomoc nemusí končit jen u vody. Odborníci upozorňují, že pro mnoho druhů jsou během léta důležité také stromy, keře a přirozeně zarostlé části zahrad, kde mohou najít úkryt před sluncem. Zahrada, která ponechává část prostoru přírodě, může být pro ptáky cennější než několik krmítek.
Současná vlna veder neohrožuje jen lidi a domácí zvířata. Vysoké teploty představují značnou zátěž také pro volně žijící živočichy, kteří si na rozdíl od nás nemohou otevřít ledničku, zapnout klimatizaci nebo si dojít pro sklenici vody. Často tak může o jejich přežití rozhodnout obyčejná miska umístěná ve stínu. Ptáci vodu nevyužívají pouze k pití, ale také k ochlazování a péči o peří. Mělká miska s čistou vodou se tak během horkých dnů může proměnit v jedno z nejnavštěvovanějších míst celé zahrady.