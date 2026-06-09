Psychologové odhalili 5 nenápadných znaků člověka, který vás ve skutečnosti nemá rád. Většina lidí je přehlédne
9. 6. 2026 – 20:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ne každý, kdo se na vás usmívá, vám skutečně přeje. Někteří lidé dokážou své antipatie skrývat velmi dobře a navenek působí přátelsky.
Psychologové ale upozorňují, že existuje několik nenápadných signálů, které mohou prozradit víc než slova. Pokud se objevují opakovaně, možná je čas podívat se na vztah jinýma očima.
1. Nikdy se upřímně nezajímají o váš život
V běžném rozhovoru se lidé přirozeně ptají na rodinu, práci nebo plány do budoucna. Pokud si však všimnete, že druhá strana konverzaci pravidelně stáčí zpět k sobě a na vás se téměř nikdy nezeptá, může to být varovný signál.
Psychologové dlouhodobě upozorňují, že zájem o druhé je jedním ze základních projevů sympatie. Když někoho máme rádi, přirozeně nás zajímá, co prožívá. Pokud tento zájem chybí, nemusí jít jen o roztržitost.
2. Vaše úspěchy přecházejí zvláštním mlčením
Dostali jste povýšení. Zvládli jste náročný projekt. Dítě uspělo ve škole. Člověk, který vám přeje, obvykle reaguje radostí nebo gratulací.
Lidé, kteří k vám chovají skrytou nelibost, naopak často odpovídají krátce, změní téma nebo vaše úspěchy zlehčí. Někdy dokonce okamžitě začnou mluvit o sobě.
Právě reakce na úspěch bývá podle psychologů jedním z nejspolehlivějších ukazatelů kvality vztahu.
3. Často používají nenápadné rýpnutí
„To se ti povedlo náhodou?“ „Na svůj věk vypadáš dobře.“ „Ty ses dneska nějak vyparádila.“
Na první pohled jde o kompliment. Jenže něco na něm nesedí.
Psychologové pro podobné výroky používají označení pasivně agresivní komunikace. Člověk si díky nim zachová zdání slušnosti, ale současně vás shazuje. Pokud se podobné poznámky opakují, nejde o náhodu.
4. Jejich řeč těla říká něco jiného než slova
Mohou tvrdit, že vás rádi vidí, ale jejich tělo vysílá jiný signál.
Časté odvracení pohledu, minimální oční kontakt, natočení těla směrem ke dveřím nebo neustálé kontrolování telefonu patří mezi projevy, které mohou naznačovat nezájem či nepohodlí.
Samozřejmě nejde o stoprocentní důkaz. Psychologové však upozorňují, že právě souhra slov a neverbální komunikace bývá velmi výmluvná.
5. Vždycky si najdou důvod, proč se s vámi nevídat
Jednou mají moc práce. Podruhé jsou unavení. Potřetí se neozvou vůbec.
Každý člověk je občas zaneprázdněný. Pokud ale někdo dlouhodobě odmítá společné aktivity, nevrací zprávy a kontakt udržuje jen z povinnosti, může to naznačovat, že o vztah nestojí tolik jako vy.
Právě ochota investovat čas bývá podle odborníků jedním z nejspolehlivějších ukazatelů skutečného zájmu.
Než začnete dělat závěry
Psychologové zároveň upozorňují na jednu důležitou věc. Jeden jediný signál ještě nic neznamená. Někdo může být introvert, procházet náročným obdobím nebo mít špatný den.
Pokud se však několik těchto znaků objevuje opakovaně a dlouhodobě, stojí za to zbystřit. Někdy totiž nejsou nejupřímnější lidmi ti, kteří vám říkají, jak vás mají rádi, ale ti, jejichž chování to potvrzuje každý den.