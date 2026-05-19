19. 5. 2026 – 15:48 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Psycholog odhalil jednoduchý trik na lidi, kteří vás neustále přerušují: Jediná věta je může okamžitě zastavit
Každý to zná. Snažíte se dokončit myšlenku, vysvětlit svůj názor nebo se konečně prosadit v pracovní poradě a vtom vám někdo bez varování skočí do řeči. Jednou, podruhé, potřetí. Výsledkem bývá frustrace, pocit přehlížení a často i vnitřní vztek.

Právě neustálé přerušování patří mezi nejčastější komunikační projevy dominance, které mohou postupně oslabovat sebevědomí i ochotu vůbec promluvit. Podle odborníků na komunikaci ale existuje překvapivě jednoduchý psychologický postup, který může situaci rychle obrátit ve váš prospěch — bez křiku, hádky nebo zbytečného konfliktu.

Proč vás přerušování zasahuje víc, než si myslíte

Když vás někdo pravidelně přerušuje, mozek často reaguje jako na formu sociálního znehodnocení. Člověk může zažívat stres, ztrátu kontroly nebo pocit, že jeho slova nemají váhu. Komunikační expertka Jessica Chen, která se dlouhodobě věnuje sebevědomému projevu, upozorňuje, že největší chybou bývá impulzivní reakce. Místo výbuchu nebo okamžitého stažení je klíčové zachovat klid.

Jednoduchý trik: Řekněte jméno

Psychologové doporučují velmi účinnou techniku: klidně, pevně a neutrálně vyslovte jméno člověka, který vás přerušil. Například:„Petře.“Tento krok okamžitě přesměruje pozornost zpět k vám. Lidé totiž na své jméno přirozeně reagují zvýšenou pozorností. Jakmile se dotyčný zarazí, je důležité bez prodlení pokračovat: „Ráda bych dokončila svou myšlenku.“ Právě kombinace klidu a jistoty bývá mnohem silnější než agresivní obrana.

Proč tento přístup funguje

Použití jména:

  • naruší dynamiku dominance,
  • upozorní na nevhodné chování,
  • vrací vám komunikační prostor,
  • působí sebevědomě, nikoliv útočně.

Zároveň druhého člověka veřejně neponižujete, takže minimalizujete riziko otevřeného konfliktu.

Co říct dál

Pokud chcete působit profesionálně, odborníci doporučují například tyto formulace:

  • „Jen dokončím svou myšlenku.“
  • „Děkuji, hned se k tomu dostanu.“
  • „Rád/a bych to dopověděl/a.“

Takové věty nastavují hranice, aniž by situaci vyhrocovaly.

Když vás někdo přerušuje opakovaně

Pokud se situace neustále opakuje, může být vhodné problém pojmenovat přímo: „Všimla jsem si, že mě často přerušujete. Potřebuji prostor dokončit své myšlenky.

V soukromí bývá podobná zpětná vazba často ještě účinnější.

Klid je větší síla než hlasitost

Největší autoritu často nezískávají ti nejhlasitější, ale ti, kteří dokážou zachovat klid a zároveň jasně hájit vlastní prostor. Právě proto může být jednoduché oslovení jménem jedním z nejsilnějších komunikačních nástrojů.

Respekt nezačíná hlasitostí, ale hranicemi

Lidé, kteří si dokážou udržet slovo bez agresivity, působí dlouhodobě sebejistěji a důvěryhodněji. Pokud vás tedy někdo příště začne přerušovat, možná nebude potřeba zvyšovat hlas. Někdy stačí jediné jméno a správně načasovaná věta.

Zdroje:
cnbc, turbo.cdv.tul.cz, jessicachenpage.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

