První tři dny nemocenské budou propláceny od července 2019, hlásí Valachová

Bílý dům dál pevně stojí za svým kandidátem na soudce Nejvyššího soudu USA Brettem Kavanaughem a zorganizuje na jeho podporu "agresivní obranu". Americkým novinářům to v pondělí řekl nejmenovaný vládní zdroj. Podporu Donalda Trumpa prý soudce neztratil ani navzdory novému obvinění Kavanaugha z chlípného chování na kolejním mejdanu počátkem 80. let, kdy mu bylo necelých 18 let.